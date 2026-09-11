Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı CSO Ada Ankara'da konserle kutlandı
Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı, CSO Ada Ankara'da düzenlenen "Medeniyetlerin Uyumu" konseriyle kutlandı. İki ülkenin sanatçıları ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın sahne aldığı konsere Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhou Zheng ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da katıldı.
ANKARA, 10 Eylül (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı, CSO Ada Ankara'da iki ülkenin seçkin sanatçılarını bir araya getiren özel bir konserle kutlandı.
"Medeniyetlerin Uyumu" adlı konsere Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhou Zheng, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Konserde, Çin'in önde gelen opera sanatçıları ve uluslararası alanda tanınan enstrüman solistleri, Türk sanatçılar ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı.
Kaynak: Xinhua
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