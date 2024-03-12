Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi Nürnberg Film Festivali'nde gösterildi

Sony Xperia 1 VI Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Sony, akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Japon şirket, yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Henüz detayları tam olarak bilinmese de, cihazın kameralarıyla öne çıkacağı tahmin ediliyor. Sony Xperia 1 VI, EMVCO veri tabanında ortaya çıktı ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacağı biliniyor. Ayrıca, büyük sensörlü 6x yakınlaştırmalı bir kameraya sahip olması ve Sony'nin Clear Image Zoom teknolojisini kullanması bekleniyor. Cihazın işlemcisi olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılması planlanıyor ve önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.