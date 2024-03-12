Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi Nürnberg Film Festivali'nde gösterildi - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi Nürnberg Film Festivali'nde gösterildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Nürnberg Film Festivali'nde gösterildi. Film, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. Festivalde onur ödülleri ise sinema oyuncuları Iris Berben ve Hale Soygazi'ye verildi. Festivalde toplam 37 film gösterilecek ve etkinlikler 17 Mart'ta sona erecek.

12.03.2024 13:05  Güncelleme: 13:08
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, 28. Nürnberg Film Festivali'nde gösterildi.

Nürnberg Tafelhalle'de düzenlenen galada, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen "Son Akşam Yemeği" filmi izleyiciye sunuldu.

Festivalde onur ödülleri ise çok kültürlü sinema sanatına uluslararası düzeydeki katkıları dolayısıyla sinema oyuncuları Iris Berben ve Hale Soygazi'ye verildi.

Açılış törenine onur ödüllerini alan sanatçıların yanı sıra Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Julia Lehner ile Türkiye ve Almanya'dan sanatçılar katıldı.

Toplam 37 filmin gösterileceği 8 Mart'ta başlayan festivalde, 4 festival söyleşisi, 25 film sohbeti ve 4 müzik akşamı etkinliği yer alacak.

Nürnberg Film Festivali, 17 Mart'ta sona erecek.

"Son Akşam Yemeği" kasımda Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde, aralıkta da MİKTA Film Festivali'nde gösterime sunulmuştu.

Yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği "Son Akşam Yemeği" filminde Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi Nürnberg Film Festivali'nde gösterildi - Son Dakika

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