12'nci Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir zamanlar 'hayal' olarak görülen nice projeyi gerçeğe dönüştüren, öğrenilmiş çaresizlikleri zihinlerden söküp atan bir Türkiye var. Sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil; alın teriyle, akıl teriyle, azimle ve emekle yol yürüyenlerin de hayallerini gerçeğe dönüştürebildiği bir Türkiye var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen 12'nci Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na katıldı. Sempozyuma Bakan Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AYBİR Başkanı Ebubekir Ceylan, UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

'AZİMLE VE EMEKLE YOL YÜRÜYENLERİN DE HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREBİLDİĞİ BİR TÜRKİYE VAR'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnsan ömrünü uzatacak teknolojilerin geliştirildiği bir çağda, uluslararası düzen Gazze'nin çocuklarının yaşam hakkını korumuyor. Demek ki bilim ve teknolojide ne kadar ilerlersek ilerleyelim, bu ilerleme tek başına dünyayı daha adil, daha müreffeh ve daha insanca yaşanabilir bir yer haline getirmiyor. Bugün; nükleer enerjiden yapay zekaya, biyoteknolojiden ileri imalata teknolojinin farklı sahalarında özgün, yerli, milli ürün ve hizmetler geliştiren bir Türkiye var. Bir zamanlar 'hayal' olarak görülen nice projeyi gerçeğe dönüştüren, öğrenilmiş çaresizlikleri zihinlerden söküp atan bir Türkiye var. Sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil; alın teriyle, akıl teriyle, azimle ve emekle yol yürüyenlerin de hayallerini gerçeğe dönüştürebildiği bir Türkiye var. Gençlerimizin elinden tutan, girişimcilerimize fikir aşamasından küresel pazarlara açılmalarına kadar her safhada ihtiyaç duydukları imkanları sunan, büyüme yolculuklarını hızlandıran bütüncül bir destek mekanizmasıyla bunları başardık" dedi.

'TERMİNAL İSTANBUL'U TÜM FONKSİYONLARIYLA 2027'DE AÇACAĞIZ'

Terminal İstanbul'un tüm fonksiyonlarıyla 2027 yılında hizmete açılacağını belirten Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerimizin uluslararası pazarlara, yatırım ağlarına ve stratejik iş birliklerine erişimini kolaylaştırmak için Turcorn 100 Programını devreye aldık. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki nitelikli girişimciler ve teknoloji profesyonelleri için bir çekim merkezi haline getirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte Türkiye TechVisa Programı'nı hayata geçirdik. Atatürk Havalimanı terminal binalarını, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. İlk aşamasını girişimcilerimizin kullanımına sunduğumuz Terminal İstanbul'u tüm fonksiyonlarıyla 2027'de açacağız" diye konuştu.

'BUGÜN AYNI SIRAYI PAYLAŞTIĞINIZ ARKADAŞLIKLAR, YARIN MİLLETLERİMİZ ARASINDA KÖPRÜYE DÖNÜŞECEK'

Bakan Kacır, "Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanından 380 bin uluslararası öğrenci ülkemizde Türkiye'de yükseköğrenim görüyor. İçinizden kimi İstanbul'un adını henüz çocukken aile büyüklerinden duydu. Kimi de ilk Türkçe kelimelerini buraya geldikten sonra öğrendi. Dünya'nın hangi coğrafyasından ülkemize teşrif etmiş olursanız olun bilmenizi isterim ki burada yalnızca öğrenen değil, aynı zamanda öğreten ve buraya zenginlik katanlarsınız. Sınıflarımızda sorduğunuz her soru, laboratuvarlarımızda ortaya koyduğunuz her fikir üniversitelerimize yeni bir ufuk kazandırıyor. Sizin vesilenizle Türk gençleri, adını yalnızca haritada gördükleri şehirleri oradan gelen bir dostlarının bir kardeşlerinin vesilesiyle tanıyor. Bugün aynı sırayı paylaştığınız arkadaşlıklar, yarın milletlerimiz arasında sarsılmaz birer köprüye dönüşecek. Gönül coğrafyamız derken biraz da bunu kastediyoruz. İnsan, arkadaşının ailesini tanıdığı, sofrasına oturduğu, dilinden birkaç kelime öğrendiği bir memleketin sevincine de derdine de başka türlü bakıyor. Temennim, Türkiye ile bağlarınızın ileride yapacağınız çalışmalara güçlü katkılar sunmasıdır. İnanıyorum ki bilgiyle hikmeti, teknolojiyle vicdanı buluşturan bir nesil olarak insanlığa umut verecek nice esere imza atacaksınız. Türkiye, bu yolculukta sizlerin dostu ve yol arkadaşı olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

'ULUSLARARASI LİSE ÖĞRENCİLERİNE ARALIK AYINDAN İTİBAREN AYLIK 2 BİN LİRA KANTİN DESTEĞİ VERİLECEK'

İstanbul Valisi Davut Gül, uluslararası lise öğrencilerine aralık ayından itibaren aylık 2 bin lira kantin desteği verileceğini belirterek, "Türkiye, dünyanın 16'ncı büyük ekonomisinde, alım gücü itibari ile 11'inci sıralarda. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'deki eğitimi bütün dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyaya açmayla ilgili bir hedefi var. 1 milyon dışarıdan öğrenci hedefimiz var. Bunu da sadece bina yapmakla, üniversite yapmakla değil öğretim görevlimizden üniversitemizin içerisindeki atölyelere kadar dışarıdan gelen öğrencilerinin de iyi eğitim almasıyla ilgili bütün imkanları seferber etti, ediyor. İstanbul'umuz da yaklaşık Türkiye'deki yabancı öğrencilerin yarısına ev sahipliği yapıyor. 58 üniversitemiz var. Üniversitelerimizde eğitim alan öğrencilerin oturum izinlerinden diğer işleriyle ilgili bütün mekanizmaları her bir bakanlığımız kendi açısından ayrı ayrı takip ediyor. Kredi Yurtlar Kurumumuzun 66 bin kapasitesi var ve tercih eden bütün öğrenciler yerleşti. Şu an itibarıyla da bin 700 boş kontenjanımız var. Bu çok kıymetli bir şey. Türkiye'de yaşayan öğrenciler için de kıymetli, dışarıdan gelen öğrencilerimiz için de kıymetli. Son olarak sadece üniversite için gelinmiyor, bir de bizim lise eğitimi için uluslararası imam hatipler başta olmak üzere gelen öğrencilerimiz var. Onlarla ilgili de valiliğimiz bir uygulama başlattı. İnşallah aralık ayı itibarıyla başlayacak. Bizim bir kantin kart uygulamamız var. Kantin kart uygulamamızı yaklaşık 52 bin öğrencimize verdik. Nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılmıyor, sadece okul kantininde kullanılan bir kart. Buna aylık düzenli olarak ikişer bin lira para yüklüyoruz ve kantinde alışveriş yapıyor. Dışarıdan gelip, yurt dışından gelip bizim liselerde okuyan, uluslararası imam hatiplerde okuyan öğrencilerimizin tamamına bu gönülden bir öğün kartımızı vereceğiz. Her ay düzenli olarak bu parayı yükleyeceğiz. Dolayısıyla da Diyanet Vakfının, Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği burslara ilaveten İstanbul Valiliği olarak biz de kantin desteği vermiş olacağız" dedi.