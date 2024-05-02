Türkiye'de Balonla Uçuş Hizmetinden Geçen Yıl 747 Bin 203 Turist Yararlandı - Son Dakika
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Türkiye'de Balonla Uçuş Hizmetinden Geçen Yıl 747 Bin 203 Turist Yararlandı

Türkiye\'de Balonla Uçuş Hizmetinden Geçen Yıl 747 Bin 203 Turist Yararlandı

Türkiye genelinde Nevşehir-Kapadokya, Denizli-Pamukkale, Kayseri-Soğanlı, Nevşehir-Çat, Aksaray-Ihlara Vadisi, Afyonkarahisar-Frig Vadisi ile Antalya-Aspendos bölgelerinde sunulan balonla uçuş hizmetinden geçen yıl 747 bin 203 turist yararlandı. Balon uçuşlarının güvenli şekilde yapılabilmesi için kurum tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor ve teknik personel sayısı artıyor.

02.05.2024 11:03
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Türkiye genelinde Nevşehir- Kapadokya, Denizli- Pamukkale, Kayseri-Soğanlı, Nevşehir-Çat, Aksaray- Ihlara Vadisi, Afyonkarahisar-Frig Vadisi ile Antalya- Aspendos bölgelerinde sunulan balonla uçuş hizmetinden geçen yıl 747 bin 203 turist yararlandı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, 7 bölgede balonla uçuş imkanı bulunuyor. Bu kapsamda, 67 işletme faaliyet gösterirken 431 balonla uçuş gerçekleştiriliyor.

Nevşehir'in Kapadokya, Denizli'nin Pamukkale, Kayseri'nin Soğanlı, Nevşehir'in Çat, Aksaray'ın Ihlara Vadisi, Afyonkarahisar'ın Frig Vadisi ve Antalya'nın Aspendos bölgelerinde geçen yıl 36 bin 810 balon uçuruldu. Bu seferlerde 747 bin 203 yerli ve yabancı turiste hizmet verildi.

Son dönemde yeni bölgelerde balon uçuşlarının yapılabilmesi için gelen talepler de değerlendirmeye alındı.

Alkol ve uyuşturucu denetimi de yapılıyor

Balon uçuşlarının güvenli şekilde yapılabilmesi için kurum tarafından 7 bölgede denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 2023 yılında habersiz şekilde 172 balon pilotuna alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı. Ayrıca, 25 uçuş öncesi kontrol, 598 kontrol uçuşuyla da denetimler sürdürüldü.

Öte yandan hava aracı sertifikasyon kabiliyetinin tam olarak kazanılması ve gerekli altyapının oluşturulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sertifikasyon işlemleri milli olarak yapılmaya başlandı.

SHGM tarafından ilk yerli tasarım olan sıcak hava balonu tip sertifikası verildi. Halihazırda 118 sıcak hava balonu üretilirken 17 balon ihracatı gerçekleştirildi.

Teknik personel sayısı artıyor

Balon teknik personel sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 575'ten 654'e yükseldi.

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 387 balon pilotu belgeli olarak hizmet sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Balonla Uçuş Hizmetinden Geçen Yıl 747 Bin 203 Turist Yararlandı - Son Dakika

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