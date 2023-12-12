Türkiye\'de Kesme Çiçek Tüketimi Avrupa Ülkelerinin Gerisinde Kalıyor

ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçeğin üretim merkezlerinden olmasına rağmen Türkiye'deki kullanım oranının, Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldığını açıkladı. Yılmaz, yurt dışında kişi başı yıllık çiçek tüketiminin 100 euronun üzerinde, Türkiye'de ise 3 euro seviyelerinde olduğunu söyledi.

OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye'de 60 bin dekara yakın alanda süs bitkileri üretimi yapıldığını, bunun yaklaşık 12 bin dekarında kesme çiçek üretildiğini, 6 bin dekarın üstündeki kısmın ihracata yönelik olduğunu belirtti. Ekim ayı sonu itibarıyla toplam 121 milyon dolara yakın ihracat rakamına ulaştıklarını bildiren Yılmaz, "Türkiye genelinde bu sektörde 100 binin üzerinde çalışan var. Dolaylı olarak 300 bine kadar çıkabiliyor. Kesme çiçek sektöründe Antalya önemli bir il. Kesme çiçek ihracatının yüzde 96'sı Antalya'dan gerçekleştiriliyor. Antalya bu konuda Türkiye'nin lokomotofi diyebiliriz. Süs bitkileri total ihracatında kesme çiçek yine önemli yer kaplıyor. Kesme çiçek diyoruz ama karanfil olarak algılayabilirsiniz ve karanfil Türkiye'deki süs bitkileri ihracatında en önemli ihracat ürünümüz" dedi.

Türkiye'de süs bitkileri algısının çok farklı olduğuna söyleyen Yılmaz, kesme çiçek tüketiminin özellikle İstanbul ve Ankara'da belli semtlerde öne çıkarken, diğer iller ve bölgelerde ise belli günler ve organizasyonlar için geçerli olduğunu söyleyerek, "Düzenli çiçek tüketimi alışkanlığı olan bir ülke değiliz. İngiltere'de yıllık kişi başı tüketim 140 euro, Almanya ve Danimarka'da 124, ABD'de 119 euro seviyelerindeyken, ülkemizde maalesef 3 euro seviyelerinde. Bu yönü çok fazla gelişen bir ülke değiliz" diye konuştu.

Son yıllarda pandemiyle birlikte süs bitkileri sektöründe daralma yaşandığını da belirten Yılmaz, "Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir döneme de girdik. Bütün dünyada süs bitkileri sektörü 'lüks tüketim' olarak algılandığından durağan dönemdeyiz. Aslında çok fazla değer kaybetmedi ama beklentilerimiz daha yüksekti. Yükselme olmadı ama yine geçen yılki seviyelerde ihracat gerçekleştiriyoruz. Ekonomik sıkıntılar ilk olarak kesme çiçek, süs bitkileri sektörünü etkiliyor" ifadelerini kullandı.