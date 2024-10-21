Türkiye'de Kruvaziyer Yolcu Hareketliliği %34 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'de Kruvaziyer Yolcu Hareketliliği %34 Arttı

Türkiye\'de Kruvaziyer Yolcu Hareketliliği %34 Arttı

Eylül'de Türkiye 116 bin yolcu kabul ederken, 1.47 milyon yolcu hareketliliği yaşandı.

21.10.2024 11:58
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eylül döneminde 116 bin 612 yolcu Türkiye'ye geldi, 124 bin 332 yolcu başka ülkelere gitti. 1 milyon 229 bin 496 transit kruvaziyer yolcusunun tercih ettiği Türkiye'de, toplam yolcu hareketliliği geçen yıla göre yüzde 34 artışla 1 milyon 470 bin 431 oldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak- eylül döneminde 16 limana 917 kruvaziyer demir attı. Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde yolcu sayısı, 1 milyon 470 bin 431 oldu. Türkiye'ye gelen, Türkiye'den başka ülkelere giden ve transit yolcuları kapsayan kruvaziyer yolcu sayısında geçen yılın ocak- eylül dönemine göre; yüzde 34 artış oldu. Geçen yıl ocak- eylül döneminde 17 limanda 917 gemi ile 1 milyon 97 bin 175 yolcu hareketliliği yaşandı.

EN YOĞUN ZAMAN AĞUSTOS AYI OLDU

Limanlara bu yıl uğrak yapan kruvaziyerlerle 116 bin 612 yolcu geldi, 124 bin 332 yolcu gitti. Türkiye'yi 1 milyon 229 bin 496 transit kruvaziyer yolcusu, tercih etti. Türkiye'den başka ülkelere giden yolcu sayısı, en fazla ağustos ayında gerçekleşti. Bu yıl başka ülkelere giden yolcu sayısı aylara göre şöyle; "Ocakta 908, şubatta 17, martta 2 bin 383, nisanda 5 bin 906, mayısta 17 bin 868, haziranda 19 bin 408, temmuzda 26 bin 520, ağustosta 29 bin 321, eylülde 21 bin 991."

EN FAZLA YOLCU HAREKETLİLİĞİ KUŞADASI'NDA

Bu yıl yolcu hareketliliği, en fazla Kuşadası'nda gerçekleşti. Kuşadası'nda 412 gemi ile 27 bin 245 yolcu geldi, 31 bin 777 yolcu gitti, 594 bin 380 transit kruvaziyer yolcusu uğradı. Limandaki toplam kruvaziyer yolcu sayısı, 653 bin 402 oldu. Türkiye'de yolcu hareketliliğinin en fazla olduğu ikinci liman İstanbul'da 150 kruvaziyer ile 337 bin 717 yolcu sayısına ulaşıldı. Kruvaziyerle Türkiye'ye gelen ve başka ülkelere giden yolcuların ilk tercihi, İstanbul oldu. Türkiye'ye gelen 37 bin 186 yolcu ile ülkeden çıkan 37 bin 962 yolcu sayısına ulaşan İstanbul'da, transit kruvaziyer yolcu sayısı 262 bin 569 olarak kayıtlara geçti.

Haber: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Kruvaziyer Yolcu Hareketliliği %34 Arttı - Son Dakika

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