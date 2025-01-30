Savaş Kaçkını Mimar Suriye'ye Dönüyor - Son Dakika
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Savaş Kaçkını Mimar Suriye'ye Dönüyor

Savaş Kaçkını Mimar Suriye\'ye Dönüyor

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de mimarlık eğtimi alan ve Baas rejiminin düşmesi ile ülkesine dönen İbrahim Abut (32), "Herkes dönsün. Gelin ülkemizi imar edip, ayağa kaldıralım" dedi.

30.01.2025 10:55  Güncelleme: 10:58
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SURİYE'deki iç savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de mimarlık eğtimi alan ve Baas rejiminin düşmesi ile ülkesine dönen İbrahim Abut (32), "Herkes dönsün. Gelin ülkemizi imar edip, ayağa kaldıralım" dedi.

Suriye'nin İdlib kentindeki iç savaştan 10 yıl önce kaçarak eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye'ye sığınan İbrahim Abut, Hatay'a yerleşti. Türkiye'de mimarlık eğitimi alan Abut'un 3 çocuğu daha oldu. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönmeye karar veren Abut, Reyhanlı ilçesinde oturduğu evdeki eşyaları boşalttı. Eşyalarını bir kamyonete yükleyen Abut'a komşuları da yardım etti. Abut, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından ülkesine gönüllü dönüş yapan bir aile olarak mutlu olduğunu ancak Türkiye'den ayrıldığı için üzgün olduğunu söyledi.

'SURİYE BİZİ BEKLİYOR'

Suriye'nin şu an daha iyi, daha huzurlu olduğunu kaydeden Abut, "Türkiye'deki her Suriyeli ülkesine dönsün. Ülkemizi imar edip tıpkı Türkiye gibi güzel yapacağız. Benim gibi mimarlık, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği okuyan yüzlerce arkadaşım var. Şimdi hepimiz ülkemize gidip hem fabrikalar kuracağız hem de mesleğimizi yapacağız. Türkiye'de kaldığımız sürede insanlık ve yakınlık gösteren Türk milletine, devletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Çünkü bizlere çok yardım ettiniz. Herkes dönsün. Suriye bizleri bekliyor. Gelin ülkemizi imar edip, ayağa kaldıralım" diye konuştu Abut ve ailesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ev eşyalarıyla birlikte İdlib'e gitti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Savaş Kaçkını Mimar Suriye'ye Dönüyor - Son Dakika

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