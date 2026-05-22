Türkiye'de Nükleer Enerji için Hackathon
Türkiye'de Nükleer Enerji için Hackathon

22.05.2026 15:13
Öğrencilerin nükleer enerji çözümleri geliştirdiği Global HackAtom Türkiye aşaması Hacettepe'de yapıldı.

ULUSLARARASI öğrenci şampiyonası 'Global HackAtom'un Türkiye aşaması, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Rosatom tarafından 'Obninsk Tech' Uluslararası Bilim ve Eğitim Merkezi çalışmaları kapsamında yapılan şampiyona Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği aktarıldı. Şampiyonanın Türkiye aşamasının ana teması 'Türkiye'de nükleer enerjinin geleceğe yönelik kullanım alanları' oldu.

İki gün süren organizasyonda öğrenciler, nükleer teknolojilerinin Türkiye'nin gelişiminde etkin kullanımına yönelik çözüm önerileri üzerinde çalıştı. İlk gün katılımcılar için nükleer teknolojiler konusunda eğitim oturumları düzenlendi. Programda, Rosatom'un nükleer sektör için personel ve bilimsel-inovasyonel destek sağlayan stratejik ortağı ve temel üniversitesi olan Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI'ye bağlı Atom Enerjisi Enstitüsü (IATE NİYAU MEPhi), Akkuyu Nükleer A.Ş. ve özel eğitim kurumu RMS temsilcileri yer aldı. İkinci gün ise ekipler projelerini uzman jüri karşısında sundu.

Ulusal aşamada birinciliği, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 'Boiling Water (Again)' adlı ekip kazandı. Ekip, eylül ayında Yekaterinburg'da yapılacak Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında düzenlenecek 'Global HackAtom' finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI Atom Enerjisi Enstitüsü Nükleer Fizik ve Teknolojiler Bölümü Başkan Yardımcısı Aleksandr Nakhabov, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Global HackAtom'un ilk Türkiye aşamasının nükleer alanlarda eğitim gören öğrenciler tarafından büyük ilgi görmesinden memnuniyet duyuyorum. Öğrenciler, enerji amaçlı nükleer teknolojilerin Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğinin şekillenmesinde ne kadar geniş bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu."

Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI mezunu ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Ticari Operatörler Grubu Kıdemli Uzmanı Ahmet Yasin Öner ise şunları söyledi: "Akkuyu NGS projesi Türkiye'de yeni ve yüksek teknolojili bir sektör oluştururken aynı zamanda yeni bir uzman neslinin yetişmesine de katkı sağlıyor. Uluslararası 'Global HackAtom' şampiyonasının Türkiye aşaması, gençlerin nükleer enerjiye olan ilgisini ve yenilikçi mühendislik çözümleri geliştirme isteğini bir kez daha ortaya koydu. Bu tür girişimler, geleceğin uzmanlarının uygulamalı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, en prestijli mühendislik alanlarından birinde kariyer fırsatları da sunuyor."

Kaynak: DHA

