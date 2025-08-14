Türkiye'de OSB'ler Üretimi Artırıyor

6 Nisan 1920

1- OSB'ler, sanayi üretimindeki artışa pozitif katkı sundu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü:

"OSB camiası olarak üretmeye, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosuna katkı vermeye devam ediyoruz"

İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ahmet Tokkan:

"Kendi iç dinamiklerimizle üretimi ve istihdamı büyütmeye devam ederken desteklerin de sanayimizin geleceği için kritik olduğunu düşünüyoruz"

2- Robotlar, savunma sanayisi için çalışıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen projelerde endüstriyel robotların da yer aldığı yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılıyor

INTECRO Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen:

"MKE ve Roketsan başta olmak üzere çok sayıda firmamıza üretim sistemi geliştirdik ve tesis ettik. Onların seri üretim ihtiyaçları diğer savunma endüstrisi sektörlerine göre daha yoğun. Sonrasında havacılık endüstrisinde TUSAŞ ve benzer şekilde ASELSAN'ın bir takım test ve prototip ihtiyaçlarında projeler gerçekleştirdik"

"Halihazırda ASELSAN'a seri üretim odaklı yeni yatırımlarında çözüm ortağı olarak görev yapmaya devam ederken, içerisinde robotik sistemlerin de yer aldığı yeni nesil üretim teknolojileri sağlıyoruz"

3- Türkiye'deki konutların neredeyse yarısının Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor

Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında 20 milyon 32 bin konuttan sadece 11 milyon 491 bininin yürürlükte poliçesi var

Marmara Bölgesi yüzde 65'lik oran ve 6 milyon 840 bin poliçeyle deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu

Kuruluşundan bugüne kadar 41 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştiren DASK'ın, 355 milyar lira toplam ödeme gücü bulunuyor

4- Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin "etik duyarlılık eksikliği" gençler açısından endişe verici

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Araştırma Direktörü Callum Hood:

"(ChatGPT'nin tehlikeli alışkanlıkları önermesi hakkında) Bu seviyede bir savunmasızlığa sahip büyük dil modellerinin çocuklar ve gençler tarafından kolayca erişilebilir olması etik değil ve kamu güvenliği açısından iyi değil"

"(ChatGPT) Önceki mesajları bağlamda tutarak kullanıcının niyetinin eğitim veya kurgu amaçlı olduğu 'hatırlanıyor'. Bu da güvenlik önlemlerinin göz ardı edilmesine yol açıyor"

5- Türk girişimcinin ürettiği akıllı sağlık yüzüğü ABD, Almanya ve İngiltere pazarına ihraç ediliyor

Milli imkanlarla 5 senelik sürecin sonunda üretilen, nabız, oksijen satürasyonu, stres gibi sağlık değerlerini ölçen ve şu anda 3 bin 500 kullanıcısı bulunan akıllı sağlık yüzüğünün, yıl sonuna kadar 50 bin ila 100 bin kullanıcıya ulaşması hedefleniyor

6- Türk firmasının ürettiği medikal ürünler 80 ülkenin tercihi oldu

Doratek Medikal Ortağı Selin Ariç:

"Türkiye'de üretilmeyen, ithalata bağımlı olduğumuz sağlık ürünlerinde millileştirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Hedefimiz, 'Türk Malı' algısını dünyada tercih noktası haline getirmek"

"Medicaltech Europe tarafından 2025 yılında 'Avrupa'nın En İyi Ortopedi Üreticisi' ödülünü aldık, Türkiye'den bu ödülü alabilen ilk firmayız"

7- Tunceli'de dağcılık faaliyetleri 3 bin rakımdaki buzul göllerinin tanınırlığını artırdı

Ovacık ilçesindeki Munzur ve Mercan dağlarında zorlu tırmanışlar yapan doğaseverler, saatler süren yolculukların sonunda 3 bin rakımdaki Karagöl, Kepır, Ganihesen, Koç, Katır ve Mercan buzul göllerine ulaşıp manzara fotoğrafları çekiyor

Doğasever Hakan Engin:

"Göllerdeki bitki örtüsü bayağı ilgi çekiciydi ve farklı renklerde çiçekler gördük. Göllerin çevresindeki dağlar ve kayalıkların da etkileyici bir görünümü vardı"

8- Türkiye'nin kültürel mirasını deneyimleyen yabancı arkeologların gezisi İstanbul'da sona erdi

Yunus Emre Enstitüsünün "Türk Arkeolojisi Yaz Okulu" programına Kosova'dan katılan Shukrane Begu:

"Kardeş şehirler gibi, kardeş müzeler de olabilir. Bu, hem bilgi paylaşımı hem de genç müzecilerin eğitimi açısından çok önemli olur. Geri döndüğümde ilk işim burada öğrendiklerimi kendi müzemde uygulamak"

İran Kültürel Miras Enstitüsü Öğretim Üyesi Maryam Dara:

"Uzmanlık alanım Urartu dönemi. Van bölgesine daha önce araştırma için çok kez geldim. Ama Göbeklitepe ve Karahantepe'yi hep merak ediyordum. Bu program sayesinde o büyük hayalim gerçekleşti"

9- Kripto para piyasası ABD'deki gelişmelerle yükselişini güçlendirdi

ABD'de yıllık enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle yükselişe geçen bitcoin, 124 bin doları aşarak rekor kırdı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bora Erdamar:

"Hem Ethereum hem de üst üste en yüksek fiyat seviyelerine ulaşan bitcoin için ABD merkezli şirketlerin alımları ve kripto dostu düzenlemeler, yükselişteki diğer etmenler oldu"

10- Fenerbahçe'nin lig rekorları

Sarı-lacivertliler, geride kalan 67 yıllık lig tarihinde en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan unvanlarını elinde bulunduruyor

1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ilk 10 karşılaşmasını da kazanarak kendisine ait rekoru geliştirdi

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanının sahibi sarı-lacivertliler, deplasmanda üst üste 12 maç kazanarak rekor kırdı

11- Eryaman Stadı'nın zemini yenilendi

Hizmete 28 Ocak 2019'da açılan Eryaman Stadı'nın zemini, yaz dönemindeki hummalı çalışmalar sonucunda tamamen yenilendi

Rulolar halinde sahaya serilen yeni çimin korunması ve sağlıklı gelişimini desteklemek için gölgelik sistemi kuruldu

Stat, 2025-2026 sezonunda kapılarını, dört yıl sonra Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği'nin, 17 Ağustos Pazar günü Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçla açacak

12- İngiltere, İspanya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı başlıyor

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun perdesi son şampiyon Liverpool ile Bournemouth arasındaki karşılaşmayla açılırken LaLiga'da 2, Ligue 1'de ise 1 maç oynanacak

Premier Lig takımlarının şu ana kadar 2,4 milyar avro transfer harcaması yaptığı İngiltere'de geçmiş yılların aksine agresif bir transfer politikası izleyen ve kasasından 300 milyon avro çıkan Liverpool listenin zirvesinde yer aldı

Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevine getiren Real Madrid, stoper Dean Huijsen'e 62.5, sol bek Alvaro Carreras'a 50 milyon, kanat oyuncusu Franco Mastantuono'ya 45 milyon avro olmak üzere tüm transferlerine toplam 168 milyon avro bütçe ayırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain ise stoper Ilya Zabarnyi ve kaleci Lucas Chevalier ikilisine 103 milyon avro harcadı

