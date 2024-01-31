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Türkiye'de Sendikalı İşçi Sayısı 2 Milyon 495 Bin 423'e Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'de Sendikalı İşçi Sayısı 2 Milyon 495 Bin 423'e Yükseldi

Türkiye\'de Sendikalı İşçi Sayısı 2 Milyon 495 Bin 423\'e Yükseldi

Türkiye genelinde 2023'ün ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 2 milyon 495 bin 423'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, toplam işçi sayısının yüzde 15,22'si sendikalı olarak çalışıyor. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar sektörü en fazla işçiye sahip olan iş kolu oldu. Hizmet-İş Sendikası ise en fazla üyeye sahip olan sendika oldu.

31.01.2024 02:47
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Türkiye genelinde 2023'ün ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 2 milyon 495 bin 423'e yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 395 bin 275 işçiden yüzde 15,22'sine denk gelen 2 milyon 495 bin 423'ünün herhangi bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor.

Böylece, geçen yılın ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 165 bin 325 kişi (yüzde 0,8) arttı.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 222 bin 728 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 976 bin 475 işçiyle "metal" ve 1 milyon 670 bin 363 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

Hizmet-İş Sendikası, sahip olduğu 301 bin 456 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 282 bin 715 üyeyle Türk Metal Sendikası, 203 bin 424 üyeyle Öz Sağlık-İş Sendikası takip etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'de Sendikalı İşçi Sayısı 2 Milyon 495 Bin 423'e Yükseldi - Son Dakika
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