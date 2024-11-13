Türkiye'de Suç Oranı %3.8 Düştü

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısı 4 Haziran 2022 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında 784 bin 746 iken 4 Haziran 2023 - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında 757 bin 428'e düşmüş olup yüzde 3,8 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranı yüzde 97,2 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, son beş yıl içerisinde gasp ve hırsızlık suçundan hakkında işlem yapılan kişi sayısı, okul önlerinde yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin planlanan çalışmalar, son beş yıl içerisinde sabıka kaydı bulunan çocuk sayısı gibi bir çok başlıkta soru yer aldı.

Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt Bakan Yerlikaya, ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite civarında bulunan park ve bahçeler ile metruk binalarda satış olabilecek yerler ve durumundan şüphelenilen şahısların üzerinde gerekli kontrollerin yapıldığı, 2023/2024 eğitim öğretim yılında toplam 28 bin 971 park ve bahçe denetiminin sağlandığı bilgisini paylaştı.

"20 bin 71 okulda öğrencilerin giriş çıkışları saatlerinde 5 bin 593 ekip görevlendirildi"

Bakan Yerlikaya, ayrıca okullarda yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:

"2023-2024 eğitim-öğretim döneminde; bin 224 okulda bin 56 okul kolluk görevlisi, 23 bin 440 okulda okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olan 18 bin 391 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 20 bin 71 okulda da öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 593 ekip görevlendirilmiştir. Okul yönetimlerinden gelen talepler ya da gerekli durumlarda, öğrencilere yönelik 'Kişisel Güvenlik', 'Trafik Güvenliği', 'Siber Güvenlik' vb. konularda kolluğun çocuk birimlerinin koordinesinde, uzman personel tarafından öğrencilerin maruz kalabileceği suçlar, suçtan korunma yöntemleri ve suçla karşılaşılması durumunda ne yapılması gerektiği hakkında eğitimler verilmektedir."

Tanrıkulu'nun Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin sorularına da yanıt veren Yerlikaya, şu verileri paylaştı:

"Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısı 4 Haziran 2022 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında 784 bin 746 iken 4 Haziran 2023 - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında 757 bin 428'e düşmüş olup yüzde 3,8 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranı yüzde 97,2 olarak gerçekleşmiştir.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta olay sayısı 4 Haziran 2022- 3 Haziran 2023 tarihleri arasında 299 bin 828 iken 4 Haziran 2023 - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında 255 bin 987'ye düşmüş olup yüzde 14,6 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta aydınlatma oranı 2022 yılında yüzde 71,0 iken 2023 yılında yüzde 74,2'ye çıkmış olup bir önceki yıla göre yüzde 3,2 oranında başarı sağlanmıştır.

4 Haziran 2023 - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçundan 34 bin 843, yağma (gasp) suçundan 7 bin 2, dolandırıcılık suçundan 15 bin 720, kasten öldürme suçundan 2 bin 871, cinsel suçlardan 5 bin 49, kaçakçılık suçundan 19 bin 482, terör suçundan 3 bin 161, narkotik suçundan 33 bin 937 ve diğer suçlardan 76 bin 853 olmak üzere hakkında arama kararı olan toplam 198 bin 918 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.

2023 yılında suç yeri park ve bahçeler olan 35 kasten öldürme olayı, 2024 yılında (ilk 5 ay) 11 kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. 2023 yılında suç yeri eğitim kurumları ve çevresi olan 5 kasten öldürme olayı, 2024 yılında (ilk 5 ay) 1 kasten öldürme olayı meydana gelmiştir."