Türkiye'deki Suriyelilerin %72,7'si kadın ve çocuklardan oluşuyor

Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: LADİN DEĞER
Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yüzde 72,7'si kadın ve çocuklardan oluşuyor. Sabrina K., 9 yıl önce Suriye'nin Lazkiye şehrinden savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen göçmenlerden. Çanta atölyesinde çalışan Sabrina K., "Sürekli dikkatli olmam gerekiyor. Zorluk çekiyorum ama görmemezlikten geliyorum yaşamak için. Savaşta o kadar şeyler gördüm ki korkum gitti. Cesaretli oldum. Bir kadın olarak tek başıma Türkiye'de cesaretli olmam gerekiyordu" dedi.
Mülteciler Derneği'nin verilerine göre; Türkiye'de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 3 milyon 181 bin 222 kişi oldu. Bunun 1 milyon 500 bini kadın. Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre, Suriyelilerin yüzde 72,7'si kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Sabrina K., 9 yıl önce Suriye'nin Lazkiye şehrinden savaş nedeniyle Türkiye'ye göçmek zorunda kalmış, ilk önce ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'a yerleşmiş ve iş aramaya başlamış. "Bir lokantada günlüğü 20 TL'ye çalışıyordum" diyen Sabrina K., yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı:
"Suriye'den geldim Arapça öğretmeniydim. Sonradan savaş olunca buraya gelmek zorunda kaldım. Açıkçası ilk geldiğimde çok zorlandım. Sonradan Türkçe öğrenince çalışmaya başladım.
Şu an yaşam çok zorlaştı. Her şey pahalılaştı. Ben burada hem tezgah hem dikiş yapıyorum. Tercümanlık olursa dışarıda tercümanlık işleri de yapıyorum. Zor ama bana zor değil… Hiçbir şeyden korkmam, cesaretliyim. Kendi başıma her şeyi yapabiliyorum. Kimseye ihtiyacım yok."
"KORKUM YOK"
En büyük hayalinin şarkıcı olmak olduğunu belirten Sabrina K., "11 saat çalışıyorsun sonra eve gidiyorsun evin işiyle karşılaşıyorsun zor oluyor. Sürekli dikkatli olmam gerekiyor. Zorluk çekiyorum ama görmemezlikten geliyorum yaşamak için. Savaşta o kadar şeyler gördüm ki korkum gitti. Cesaretli oldum. Bir kadın olarak tek başıma Türkiye'de cesaretli olmam gerekiyordu" diye konuştu.
Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sabrina, "Ben de bir kadın olarak kadınlara üzülüyorum. Tamamen hakkını alamıyor şiddet yaşıyorlar, öldürülüyorlar. Haberlerde görüyorum kadın işten çıkıyor, adam kadını öldürüyor korkusu vardı ben de ama artık geçti" dedi.
"ERKEK İŞİ YAPAMAZSIN GİBİ YORUMLAR ALIYORUM"
Fatma Karamete de Ulus'ta tek kadın çanta atölyesinin sahibi. Karamete, "Tabi insanlar şaşırıyorlar bu kadar erkeğin hakim olduğu yerde esnaf olmak kolay değil. Lokasyon olarak burada olmam gerekiyordu çantacılar burada çünkü. 'Yapamazsın, bu atölyecilik erkek işi' gibi yorumlar aldım. Zor zahmetli bir iş ama biz kadınların başaramayacağı hiçbir iş yok diye düşünüyorum. Çalışma saatlerimiz çok yoğun, bilek gücü gerektiren bir iş. Yeri geliyor çantaları yetiştirmek için akşam 10'lara kadar çalışıyoruz. Akşam saatleri burası tenha oluyor. Çantaları kendim kargoya götürüyorum bilek gücü gerektiren bir iş" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'deki Suriyelilerin %72,7'si kadın ve çocuklardan oluşuyor - Son Dakika
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