Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 53 yaşında yaşamını yitirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." dedi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi gören ve durumu kötüleşen Yiğit Bulut'u geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ziyaret etmişti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un vefatı sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut'un vefatının ardından siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hakk'a yürüyen Yiğit Bulut'un acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçirdiği elim hastalık nedeniyle vefat haberini teessürle öğrendiğim Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut'un vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğan Yiğit Bulut, gazeteci ve ekonomi yorumcusu kimliği ile biliniyor. Galatasaray Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden mezun oldu, ardından Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Medya kariyerine Kanal 6, Kanal E ve CNN Türk gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yaparak başlayan Bulut, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca "Parametre" ve "Finans Analiz" programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi, 2012 yılında bu görevden ayrıldı. Daha sonra Star Medya Grubu'nda çalışmış ve 24 TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2013 yılında Başbakanlık Başdanışmanı olarak atanan Bulut, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı oldu. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

Özel hayatında, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile 2000 yılında evlenmiş, 2010 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ahmet Yiğit adında bir oğlu bulunuyor.