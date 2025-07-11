Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
11.07.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, bir süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 53 yaşında yaşamını yitirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." dedi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi gören ve durumu kötüleşen Yiğit Bulut'u geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un vefatı sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci yazar Yiğit Bulut'un vefatının ardından siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hakk'a yürüyen Yiğit Bulut'un acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçirdiği elim hastalık nedeniyle vefat haberini teessürle öğrendiğim Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut'un vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğan Yiğit Bulut, gazeteci ve ekonomi yorumcusu kimliği ile biliniyor. Galatasaray Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden mezun oldu, ardından Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Medya kariyerine Kanal 6, Kanal E ve CNN Türk gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yaparak başlayan Bulut, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca "Parametre" ve "Finans Analiz" programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi, 2012 yılında bu görevden ayrıldı. Daha sonra Star Medya Grubu'nda çalışmış ve 24 TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2013 yılında Başbakanlık Başdanışmanı olarak atanan Bulut, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı oldu. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

Özel hayatında, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile 2000 yılında evlenmiş, 2010 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ahmet Yiğit adında bir oğlu bulunuyor.

Kanser Tedavisi, Süleyman Soylu, Yiğit Bulut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • HerkesicinCHP:
    Allahım o değil baştaki 251 315 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    keser döner sap döner gün gelir hesap döner şimdi umre zamanı jöleli 266 159 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    iyi dönme idi 196 165 Yanıtla
  • c5nmzbwwhc:
    ALLAH rahmet eylesin inşallah 193 155 Yanıtla
  • recep özoğul:
    Allah rahmet eylesin. 187 148 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı Akrabasının üzerinden araçla geçip öldürdü, sorulunca tek cümle edip ağladı
Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış Not defterini teslim etti Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı her şeyi yazmış! Not defterini teslim etti
36 yaşındaki kaleci Mert Günok emekli olmak istediği yaşı açıkladı 36 yaşındaki kaleci Mert Günok emekli olmak istediği yaşı açıkladı
Galatasaray’dan Yusuf Demir kararı Galatasaray'dan Yusuf Demir kararı
İslam ülkesinde sel nedeniyle can kaybı 87’ye yükseldi İslam ülkesinde sel nedeniyle can kaybı 87'ye yükseldi
Sürüye kurt daldı, 25 koyun telef oldu Sürüye kurt daldı, 25 koyun telef oldu
Gençlik pozu olay oldu Nurgül Yeşilçay’ı Afra Saraçoğlu’na benzettiler Gençlik pozu olay oldu! Nurgül Yeşilçay'ı Afra Saraçoğlu'na benzettiler
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı
Ankara’da sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus’u görüyorum Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus'u görüyorum
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim

09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
17:43
Yeni Alex diye transfer edilmişti Fenerbahçe’den flaş karar
Yeni Alex diye transfer edilmişti! Fenerbahçe'den flaş karar
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ebediyen özgür kalacak
17:14
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit'e cinsel saldırı suçundan hapis cezası
16:51
2025 NBA Kupası’nda gruplar belli oldu
2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu
16:48
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı
16:42
IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
16:37
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Adem Soytekin tahliye edildi
16:24
İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı
16:19
Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar böyle serinledi
Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar böyle serinledi
16:01
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
Kartalkaya davasına baş aşçının sözleri damga vurdu: Canımı zor kurtardım, şikayetçiyim
15:53
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus’u görüyorum
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden tuhaf mezar: Nereye baksam Zeus'u görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 12:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.