Hadise, Harbiye konserlerine başladı. Şarkıcı uzun zamandır hazırlandığı Harbiye konserinin ilkini dün gerçekleştirdi. Sahne şovlarını yenileyen ünlü şarkıcı, konserlerine 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan şov ekibiyle çıktı.
Konsere Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı. Hadise, uzun zamandır hazırlandığı konserde inanılmaz şovlara imza attı.
Yatakta dans ettiği anlar, cesur mini etekli kostümleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettiren Hadise çokça konuşuldu.
Özellikle pembe sahne kostümü fazla bulunan Hadise'nin sandalyeyle yaptığı dans da sosyal medyayı salladı.
Son Dakika › Magazin › Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş... - Son Dakika
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