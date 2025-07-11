Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı - Son Dakika
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Yaşam

Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı

Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
11.07.2025 09:51
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Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangını davası otel sahibi Halit Ergül'ün savunması alırken yaşanan arbedenin akabinde 5'inci günde devam ediyor. Mahkeme başkanı duruşma başlamadan salondakilere sert bir uyarıda bulunarak, "Duruşma düzenini bozanı doğrudan tutuklarım. Bu salonda hakaret edilmeden savunma yapılacak, söz verilmeden konuşulmayacak" dedi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasının ilk duruşması 5'inci günde devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın dünkü akşamki duruşmasında otel sahibi Halit Ergül'ün savunmasında yaşanan arbedenin ardından yeniden başlayan duruşma mağdur avukatlarının Ergül'e soracakları sorularla ilerleyecek.

MAHKEME BAŞKANINDAN SERT UYARI: DÜZENİ BOZANI TUTUKLARIM

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; mahkeme Başkanı, duruşma başlamadan önce salondaki tüm taraflara sert bir uyarıda bulunarak şöyle konuştu: "Dün sanık yakınlarından birinin duruşma düzenini bozduğu görüldü. Duruşma düzenini bozanı doğrudan tutuklarım, kanunları uygularım. Disiplin tutuklaması yaparım. Bu salonda hakaret edilmeden savunma yapılacak, söz verilmeden konuşulmayacak!"

"BEN 2.5 AYDIR UYUMUYORUM"

Halit Ergül dün akşam duruşmada çapraz sorguda, mağdur avukatının "Yangına ilişkin kusurunuz var hiç pişmanlık duyuyor musunuz?" şeklindeki soruya Ergül, "Cevap vermek istemiyorum" dedi. Mağdur avukatı tekraren "Pişman mısınız buradaki aileler en azından üzgün olduğunuzu söylemenizi bekliyor" derken Ergül, "Ben 2.5 aydır uyumuyorum. İnsan olan buna üzülmez mi benim huzurum yok" diye cevap verdi.

SALONDA ARBEDE YAŞANMIŞTI

Sonrasında yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin sanığa bir soru sorduğu sırada Halit Ergül'ün avukatı, sorulan soruların esasa uygun olmadığını söyledi. Yüksel Gültekin de avukata 'Sana mı soracağım sorularımı, müdahale ediyorsun. Benim 8 tane canım gitti" dedi. 2 avukat arasında sözlü tartışma başladı. Avukatlar tartıştığı sırada Halit Ergül'ün kızlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun eşi olan damadı ile mağdur aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve arbedeye dönüştü. Çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Salon hızla boşaltılırken, Ceyda Hacıbekiroğlu'nun kocası da polis eşliğinde salondan çıkarıldı. Çıkan olaylar nedeniyle duruşmaya yarın sabah 09.00'a kadar ara verildi.

1998'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 7 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden altyapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. Duruşmanın ilk gününde; Gazelle Otel Resort Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., aynı şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., teknik personeller tutuksuz sanık Bayram Ü., tutuklu Tahsin Pekcan, tutuklu Hüseyin Özer ile Bolu İl Özer İdaresi Genel Sekreteri tutuklu Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Bünyamin Bal ve İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu Yeliz Erdoğan, savunma yaptı.

OTELİN GENEL MÜDÜRÜ 2'NCİ GÜN SAVUNMA YAPTI

Duruşmanın 2'nci günü olan 8 Temmuz'da tutuklu sanık Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer, Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, otelin gaz sistemini kontrol edip bakımını yapan tutuksuz sanık Doğan A., gaz tesisatı teknik servisi sorumlusu tutuklu sanık Muharrem Şen, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tutuklu sanık Ece Kayacan, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tutuksuz sanık Kübra D., Grand Kartal A.Ş.'nin Genel Müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın savunmaları alındı.

OTELİN SAHİBİ 4'ÜNCÜ GÜN SAVUNMA VERDİ

Duruşmanın 3'üncü günü olan 9 Temmuz'da da otelde muhasebeci olarak çalışan tutuksuz sanık Mehmet S., otelin müdürü Zeki Yılmaz, otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül'ün kızları olan tutuklu sanıklar Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, Halit Ergül'ün eşi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, otel aşçısı tutuksuz sanık Enver Ö., otelin aşçı yardımcısı tutuklu sanık Faysal Yaver, savunma yaptı.

Dünse otelin baş aşçısı tutuksuz sanık Reşat B., otelin resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Ç., otelde bulunan kafenin sahibi tutuksuz sanık İbrahim P., oteldeki kafenin yetkilisi tutuksuz sanık İsmail K. ve otelin sahibi Halit Ergül'ün savunması alındı. Daha sonra Halit Ergül'ün çapraz sorgusuna geçildi. Çapraz sorgu sırasında önce avukatlar ardından sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma ve arbede yaşandı. Dün saat 22.00'de duruşmaya ara verildi.

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Son Dakika Yaşam Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı - Son Dakika

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