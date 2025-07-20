Türkiye'den Filistin Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'den Filistin Destek Açıklaması

20.07.2025 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin politikalarının karalandığını reddetti, destek sürecek.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin politikaları hakkındaki iddiaların gerçeklerle asla bağdaşmadığını belirterek, "Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini siyasi saiklerle karalamayı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen bu girişimleri reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik politikalarını karalamayı amaçlayan iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin politikaları hakkında son günlerde dile getirilen iddiaların gerçeklerle asla bağdaşmadığı vurgulanarak, "Türkiye'nin Filistinlilere yönelik desteğini siyasi saiklerle karalamayı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen bu girişimleri reddediyoruz. Türkiye, Filistin konusunda hukuk ve adaletten yana, bağımsız bir politika izlemekte; İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçları karşısında en güçlü tepkiyi vermektedir. İsrailli siyasetçilerin her fırsatta ülkemizi hedef alması, Türkiye'nin izlediği politikanın doğruluğunu kanıtlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyon amaçlı iddiaların aksine, Bogota'da kabul edilen Ortak Bildiri'de kayıtlı önerilerin çok ötesinde kararların Türkiye tarafından alındığı ve uygulandığı aktarılan açıklamada, Türkiye'nin İsrail'le ticaretini Mayıs 2024'te tamamen kestiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'le herhangi bir ihracat ve ithalat işlemi yapılmadığı ve bu karar uygulanırken Filistinli kardeşlerin mağdur olmaması için gereken tedbirlerin dikkatle uygulandığının altı çizildi.

Türkiye, İsrail'e karşı uluslararası platformlarda öncü rol oynadı

Türkiye'nin İsrail'e askeri amaçlı satışların engellenmesi amacıyla da her türlü önlemi aldığı ve uluslararası platformlarda öncü rol oynadığı kaydedilen açıklamada, Ankara'nın İsrail'e silah transferinin durdurulmasına yönelik olarak 52 ülkenin desteğiyle Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde başlatılan girişime öncülük ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, insani yardım gemisi Madleen'in durumunun da en başından itibaren yakından takip edildiği aktarılarak, İsrail'in, gemiye uluslararası sularda yaptığı hukuksuz müdahalenin uluslararası kamuoyunun gündemine taşındığı ve gemide bulunan vatandaşların serbest bırakılmasını teminen tüm girişimlerin yapıldığı ifade edildi.

Türkiye'nin, Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesini öngören tüm planlara karşı olduğunu her vesileyle sarih bir şekilde dile getirdiği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede, Gazze'nin yeniden imarına ilişkin Arap Birliği-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) planına desteğin açıklandığı ve Filistinlilerin sürgün edilmesini amaçlayan planlara karşı yürütülen her türlü çabaya da destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, dile getirilen asılsız iddiaların aksine, Türkiye'nin hukuki alanda da Filistin davasının en güçlü savunucularından biri olduğuna dikkat çekilerek, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olan on üç ülkeden birinin de Türkiye olduğunu belirtildi.

Aynı zamanda, UAD'de devam eden iki ayrı istişari sürece de katkı sunulduğu ifade edilen açıklamada, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınıp ve 9 Mayıs'ta serbest bırakılan Rümeysa Öztürk ile ilgili konularda da gerekli hukuki, konsüler ve siyasi desteğin başından beri sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Türkiye, milletimizin vicdanında yer etmiş bu adalet mücadelesi karşısında hiçbir baskı ve karalama kampanyasının etkili olmasına izin vermeyecek; uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerinden ödün vermeden Filistin'in yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Filistin, Türkiye, İsrail, ankara, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Filistin Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

15:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz
14:31
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
14:01
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
12:58
Sıcaklıklar 12 derece artıyor, Bakan Yumaklı’dan ’’orman yangını’’ uyarısı
Sıcaklıklar 12 derece artıyor, Bakan Yumaklı'dan ''orman yangını'' uyarısı
11:40
ABD’den Şam yönetimine “Süveyda“ çağrısı
ABD'den Şam yönetimine "Süveyda" çağrısı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 15:52:47. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den Filistin Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.