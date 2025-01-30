Türkiye'den İsrail'in UNRWA Kararına Kınama - Son Dakika
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Türkiye'den İsrail'in UNRWA Kararına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA faaliyetlerini yasaklama kararını kınadı, uluslararası hukuka aykırı buldu.

30.01.2025 16:51
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in, Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz. İsrail'in, bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği de açıktır." ifadelerine yer verildi.

1949'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kurulan ve BM üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren UNRWA'nın en zorlu koşullarda milyonlarca Filistinliye insani yardım ve temel hizmetleri ulaştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kritik dönemde uluslararası toplumu UNRWA'ya sahip çıkmaya ve bölgesel barış için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Türkiye, UNRWA'yı desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den İsrail'in UNRWA Kararına Kınama - Son Dakika

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