Türkiye\'den Lübnan\'a 280 ton kurban eti yardımı

Türkiye'deki yardım kuruluşları, Lübnan'a yaklaşık 700 bin kişiye dağıtılmak üzere 280 ton kemiksiz kurban eti gönderdi.

Türkiye'nin, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenler ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Lübnan'daki insani yardım çalışmaları sürüyor.

Sadakataşı Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile Yeryüzü Çocukları Derneğinin işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, Lübnan için Hindistan'da gerçekleştirilen kurban kesimlerinin ardından elde edilen 280 ton kemiksiz kurban eti Beyrut Limanı'na getirildi.

İkişer kilogramlık paketler halinde hazırlanan kurban etleri, Lübnan genelinde 140 bin aileye, yaklaşık 700 bin kişiye ulaştırılacak.

Kurban etlerinin teslimi dolayısıyla Beyrut'ta düzenlenen törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşar Tolga Budak, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Busat, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Dağıtımların, sivil toplum kuruluşlarının saha ekipleri ile yerel partner kuruluşların koordinasyonunda, Lübnan'ın tüm kentlerinde herhangi bir ayrım gözetilmeksizin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması planlanıyor.

"Türkiye, Lübnan'a yardımcı olmaya devam edecek"

Törende konuşan Birinci Müsteşar Budak, "Bildiğiniz üzere İsrail'in vahşi saldırıları nedeniyle yaşanan insani kriz Lübnan'da çok kötü sonuçlara yol açtı. Bundan dolayı 1 milyondan fazla insan yerinden edilmek zorunda kaldı." dedi.

Türk halkının yaşanan insani krizin ardından Lübnan'a nasıl yardım edebileceği konusunda harekete geçtiğini belirten Budak, daha önce de bölgede yardım faaliyetleri yürüten Sadakataşı Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çeşitli yardım organizasyonları düzenlediğini ifade etti.

Budak, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra AFAD, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ve TİKA'nın da çeşitli insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, birkaç ay önce evsiz kalan Lübnanlılar için AFAD tarafından 7 bin 200 çadır gönderildiğini, bunun yanında gıda, hijyen malzemesi ve ilaç yardımlarının da sürdüğünü kaydetti.

Tolga Budak, "Bu anlayış doğrultusunda geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Sayın Joseph Avn da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Türkiye her zaman Lübnan'ın, Lübnan halkının yanında olacak ve Lübnan'ın yeniden yapılanmasında??????? her zaman yardımcı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Budak, yardımların ulaştırılmasına katkı sunan Türk sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Busat, Türkiye'nin Lübnan'a sağladığı yardımları överek, "Kardeş, zor zamanlarda kardeşinin yanında olur. Türkiye bugün Lübnan için tam da bunu yapıyor." dedi.

Türkiye'nin Lübnan'a "çok büyük insani yardımlar" ulaştırdığını belirten Busat, özellikle Sadakataşı Derneğinin insani alandaki çalışmalarını takdir etti.

Busat, "Kendi adıma, Lübnan hükümeti ve Lübnan halkı adına, bu destek ve en zor günlerimizde yanımızda olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Savaş mağduru kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz"

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban bağışlarının resmi prosedürlere uygun şekilde, Lübnanlı yetkililer ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Bu yardım organizasyonunun Lübnan açısından önemli olduğunu vurgulayan Özdal, "Tek bir günde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne ulaşacak bir yardım dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunun Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Özdal, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'daki savaş mağdurlarına yönelik Türkiye'den ulaştırılan insani yardımın değerinin 30 milyon doları aştığını belirterek, "Savaş mağduru kardeşlerimize Türkiyeli sivil toplum kuruluşları olarak desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Lübnan'da savaşın sürdüğüne dikkati çeken Özdal, İsrail'in saldırılarının devam ettiğini, çok sayıda kişinin yerinden edildiğini ve evleri yıkılan ailelerin hala okullarda, otellerde ya da akrabalarının yanında yaşamak zorunda kaldığını söyledi.