Türkiye'den Lübnan'a 280 ton kurban eti yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den Lübnan'a 280 ton kurban eti yardımı

Türkiye\'den Lübnan\'a 280 ton kurban eti yardımı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk yardım kuruluşları, Lübnan'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 700 bin kişiye dağıtılmak üzere 280 ton kemiksiz kurban eti gönderdi. İkişer kilogramlık paketler halindeki etler, 140 bin aileye ulaştırılacak.

Türkiye'deki yardım kuruluşları, Lübnan'a yaklaşık 700 bin kişiye dağıtılmak üzere 280 ton kemiksiz kurban eti gönderdi.

Türkiye'nin, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenler ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Lübnan'daki insani yardım çalışmaları sürüyor.

Sadakataşı Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile Yeryüzü Çocukları Derneğinin işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, Lübnan için Hindistan'da gerçekleştirilen kurban kesimlerinin ardından elde edilen 280 ton kemiksiz kurban eti Beyrut Limanı'na getirildi.

İkişer kilogramlık paketler halinde hazırlanan kurban etleri, Lübnan genelinde 140 bin aileye, yaklaşık 700 bin kişiye ulaştırılacak.

Kurban etlerinin teslimi dolayısıyla Beyrut'ta düzenlenen törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşar Tolga Budak, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Busat, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Dağıtımların, sivil toplum kuruluşlarının saha ekipleri ile yerel partner kuruluşların koordinasyonunda, Lübnan'ın tüm kentlerinde herhangi bir ayrım gözetilmeksizin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması planlanıyor.

"Türkiye, Lübnan'a yardımcı olmaya devam edecek"

Törende konuşan Birinci Müsteşar Budak, "Bildiğiniz üzere İsrail'in vahşi saldırıları nedeniyle yaşanan insani kriz Lübnan'da çok kötü sonuçlara yol açtı. Bundan dolayı 1 milyondan fazla insan yerinden edilmek zorunda kaldı." dedi.

Türk halkının yaşanan insani krizin ardından Lübnan'a nasıl yardım edebileceği konusunda harekete geçtiğini belirten Budak, daha önce de bölgede yardım faaliyetleri yürüten Sadakataşı Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çeşitli yardım organizasyonları düzenlediğini ifade etti.

Budak, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra AFAD, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ve TİKA'nın da çeşitli insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, birkaç ay önce evsiz kalan Lübnanlılar için AFAD tarafından 7 bin 200 çadır gönderildiğini, bunun yanında gıda, hijyen malzemesi ve ilaç yardımlarının da sürdüğünü kaydetti.

Tolga Budak, "Bu anlayış doğrultusunda geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Sayın Joseph Avn da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Türkiye her zaman Lübnan'ın, Lübnan halkının yanında olacak ve Lübnan'ın yeniden yapılanmasında??????? her zaman yardımcı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Budak, yardımların ulaştırılmasına katkı sunan Türk sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Busat, Türkiye'nin Lübnan'a sağladığı yardımları överek, "Kardeş, zor zamanlarda kardeşinin yanında olur. Türkiye bugün Lübnan için tam da bunu yapıyor." dedi.

Türkiye'nin Lübnan'a "çok büyük insani yardımlar" ulaştırdığını belirten Busat, özellikle Sadakataşı Derneğinin insani alandaki çalışmalarını takdir etti.

Busat, "Kendi adıma, Lübnan hükümeti ve Lübnan halkı adına, bu destek ve en zor günlerimizde yanımızda olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Savaş mağduru kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz"

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban bağışlarının resmi prosedürlere uygun şekilde, Lübnanlı yetkililer ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Bu yardım organizasyonunun Lübnan açısından önemli olduğunu vurgulayan Özdal, "Tek bir günde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne ulaşacak bir yardım dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunun Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Özdal, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'daki savaş mağdurlarına yönelik Türkiye'den ulaştırılan insani yardımın değerinin 30 milyon doları aştığını belirterek, "Savaş mağduru kardeşlerimize Türkiyeli sivil toplum kuruluşları olarak desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Lübnan'da savaşın sürdüğüne dikkati çeken Özdal, İsrail'in saldırılarının devam ettiğini, çok sayıda kişinin yerinden edildiğini ve evleri yıkılan ailelerin hala okullarda, otellerde ya da akrabalarının yanında yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Türkiye, Beyrut, Kurban, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Lübnan'a 280 ton kurban eti yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
Rusya’da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi Rusya'da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi
Dışişleri Bakanlığından İsrail’in mutabakata rağmen Gazze’ye yaptığı saldırılara tepki Dışişleri Bakanlığından İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki
Washington’da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü Washington'da yangın felaketi: Yüzlerce ev küle döndü
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

22:00
Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
21:53
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:48
’’Alacaksak en iyisini alalım’’ diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 22:16:57. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den Lübnan'a 280 ton kurban eti yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.