Türkiye'den Sudan'a 2.400 Ton Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'den Sudan'a 2.400 Ton Yardım

Türkiye\'den Sudan\'a 2.400 Ton Yardım

İHH ve KSR işbirliğiyle Mersin'den Sudan'a 2.400 ton insani yardım malzemesi gönderiliyor.

20.09.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief (KSR) kurumu koordinasyonunda hazırlanan 2 bin 400 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Sudan'a ulaştırılacak.

Sudan'da süren insani kriz nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfı ve KSR Relief öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında temin edilen gıda, hijyen ve barınmadan oluşan 2 bin 400 ton yardım malzemesi Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Anadolu" adlı gemiye yüklendi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, limanda düzenlenen törende, burada olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Yapılan yardımlarda emeğe geçenlere teşekkür eden Eltayeb, "Gerçekten hem hükümetim hem Sudan halkı size teşekkürlerini sunuyor. Son 3 ayda eğer denilmesi gerekiyorsa Türkiye ile Sudan arasında bir köprü yapıldığını düşünebiliriz. Neredeyse 8 bin ton yardım malzemesi gönderildi ve biz bu zamanda bunlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Gerçekten de Sudan halkı ve hükümeti bu iyiliği de unutmayacaktır." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya da bir geminin daha yeryüzündeki mazlum coğrafyalardan birine gönderilmesi için bir araya geldiklerini belirtti.

Dünyanın birçok yerinde savaşlar, iç karışıklıklar, doğal afetler nedeniyle kan ve gözyaşının dinmediğini belirten Kaya, "Burada işte birbirleriyle dayanışma içerisinde olan ülkelerin, halkların, kurumların ortaya bir iyilik gemisini çıkardığını ve binlerce, yüz binlerce insana hayat olacak projelerin hayata geçirilmesine vesile olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kaya, 1 ay önce de Gazze'ye yine aynı kurumla birlikte bir gemi gönderdiklerini söyledi.

KSR Genel Müdürü Abdulaziz Alobaid, yardımlarının bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Geminin işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yola çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Güncel, mersin, Sudan, Yaşam, Dünya, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Sudan'a 2.400 Ton Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Canlı yayında şoke eden itiraf 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
09:32 Hollanda Prensesi Amalia’nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı Hollanda Prensesi Amalia'nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı
09:29 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
09:28 ABD’deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 20:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Sudan'a 2.400 Ton Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement