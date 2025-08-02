Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı - Son Dakika
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Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı

02.08.2025 12:03
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz akışının başlamasına ilişkin, "Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz akışının başlamasına ilişkin, "Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bayraktar, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açılış törenindeki konuşmasına, projede yer alan Suriye, Azerbaycan ve Katar'a teşekkür ederek başladı.

Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriye ile bağların daha da güçlendirildiğini belirten Bayraktar, "Bugün ensar şehrimiz Kilis'te tarihi ana şahitlik ediyoruz. Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu doğal gaz boru hattının ülkelerimize ve halklarımıza bereket ve refah, bölgemize de huzur getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yaşamı tekrar normale döndürecek adımların bir an önce atılması talimatı verdiğini anımsattı.

Bu kapsamda Bakanlık olarak en temel evrensel ihtiyaç olan elektrik tedariki için özellikle enerji altyapısı noktasında neler yapılacağının ele alındığını ifade eden Bayraktar, şunları paylaştı:

"Bakanlığımızdan iki farklı uzman heyeti Şam'a gönderdik. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz, bunları belirledik. Türkiye olarak 2017'den bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği halihazırda 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25, daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 861 megavata ulaşacak ve Suriye'deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız."

"Türkiye, her türlü yapıcı işbirliğine hazır"

Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile mayısta bir araya gelerek Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde elektrik ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine yönelik teknik destek ve işbirliği imkanlarını ele aldıklarını anımsattı.

Türkiye'nin bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Suriye halkının temel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacak her türlü yapıcı işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Elektrik, doğal gaz ve petrol gibi önemli başlıkları masaya yatırdık. Enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu anlaşmayla ülkelerimiz arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve oluşturduk. Halep'teki elektrik santrallerinin ihtiyacı olan doğal gazı, Türkiye'den boru hattıyla sevk etmek için önemli adım attık."

Bayraktar, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden gelen 36 inç çapında, yaklaşık 93 kilometre uzunluğundaki boru hattını Suriye'ye doğru devam ettirdiklerini bildirdi.

Söz konusu hattın törenin düzenlendiği bölgeye kadar ulaştığına işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hat, Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Kilis'in Yavuzlu köyünde yer alan Yavuzlu Ölçüm İstasyonu'na kadar geldi. BOTAŞ, hattın Suriye bölümünün altyapısının hazırlanmasıyla ilgili olarak Suriye Gaz Şirketi SGC'yle birlikte çalıştı, kendilerine her türlü teknik desteği verdi. Gaz akışını başlatarak Azerbaycan'dan gelen doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye'ye vereceğiz. Yavuzlu Ölçüm İstasyonu'ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle doğal gazı Halep'e, Halep'ten de Humus'a kadar taşıyacağız. Bu sayede oradaki elektrik santralleri de yakın zaman içinde devreye alınacak."

Doğal gazla üretilen elektrikle 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak

Bayraktar, ilk aşamada Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabileceğini kaydetti.

Bu doğal gazla yaklaşık 1200 megavatlık elektrik santralinin faal hale geleceğini aktaran Bayraktar, bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanarak, Suriye'de hayatın normalleşmesine ciddi katkı yapacaklarını söyledi.

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Can Azerbaycan'a özel parantez açmamız gerekiyor. Azerbaycan devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR ile Azerbaycan'dan gelen gazın Türkiye-Suriye sınırında teslimine yönelik bir swap anlaşması imzaladık. Hatırlayacağınız üzere benzer projeyi mart ayında Nahçivan ile hayata geçirmiştik. Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı ile Nahçıvan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz akışını başlatmıştık. İşte bugün de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile yeni projenin açılışında iki devlet bir millet şiarıyla beraberiz. İnşallah bugün itibarıyla sevkiyatına başlayacağımız Azerbaycan'dan gelen doğal gazla Suriye'deki santralleri yakıtla buluşturacağız."

Katar ile stratejik işbirliği her alanda gelişti

Bayraktar, köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğu Katar ile ilişkilerinin her alanda hızla geliştiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki üst düzey diyalog ve işbirliğini, 2014'te tesis ettikleri Yüksek Stratejik Komite ile kurumsal yapıya kavuşturduklarından bahseden Bayraktar, "Bu etkili ve sonuç odaklı mekanizma, zamanla stratejik nitelik kazandı. Bu projeye çok önemli destek veren Katar devletine de özellikle teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu işbirliğinin ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisini güçlendireceğine olan inancımı tekrar vurgulamak istiyorum." dedi.

Törene, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir'in yanı sıra projede yer alan ülkelerden Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti de katılım sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı - Son Dakika

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