Türkiye'den Venezuela'ya İlaç Yardımı

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Venezuela'da yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye bir tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesini gönderildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığın sınırların ötesinde evrensel bir değer olduğuna dikkati çekerek, Venezuela'da yaşanan deprem felaketinin ardından bir tır dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesini bölgeye gönderdiklerini bildirdi.

Memişoğlu paylaşımında, "Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.