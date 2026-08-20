Erdoğan: 550 Doktora Öğrencisi Stratejik Teknolojiler İçin Yetiştirilecek - Son Dakika
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Erdoğan: 550 Doktora Öğrencisi Stratejik Teknolojiler İçin Yetiştirilecek

Erdoğan: 550 Doktora Öğrencisi Stratejik Teknolojiler İçin Yetiştirilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik ve çip teknolojileri gibi alanlarda 550 doktora öğrencisinin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini, 5 yılda 3 bin genç araştırmacının ekosisteme kazandırılacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımda, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: 550 Doktora Öğrencisi Stratejik Teknolojiler İçin Yetiştirilecek - Son Dakika

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