Türkiye Dünyanın En Borçlu Beş Ülkesi Arasında

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Dünya Bankası'nın yayınladığı borç raporuna göre, Türkiye'nin dış borç miktarıyla dünyanın en borçlu beş ülkesi arasında yer aldığını belirterek "Türkiye ekonomisinin mevcut borçlanma yapısı ve siyasi iktidarın plansız politikaları, ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Bu durum sürdürülemez" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Dünya Bankası'nın yayınladığı borç raporunda Türkiye'nin dış borç miktarıyla dünyanın en borçlu beş ülkesi arasında yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İktidarın yürüttüğü ekonomi politikalarını eleştiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye, dış borç yükü ile Brezilya, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerle aynı listede yer alıyor. Ancak bu ülkelerin ekonomik kapasiteleri ve nüfusları dikkate alındığında, Türkiye'nin durumunun çok daha riskli olduğu ortada. Bizim 85 milyonluk nüfusumuz ve zayıf rezerv yapımız bu borçlanmayı taşıyamaz durumda. Türkiye, son yıllarda kısa vadeli ve plansız borçlanma ile ekonomisini döndürmeye çalışıyor. Ancak bu borçlar, üretime ve sanayiye yatırılmıyor; aksine tüketim ve rant projelerine aktarılıyor. Bu yanlış politikalar nedeniyle hem ülkenin ekonomik bağımsızlığı zedeleniyor hem de toplumsal refah azalıyor. AKP iktidarı, kendi siyasi çıkarlarını korumak uğruna ülkenin geleceğini ipotek altına alıyor."

"Üretim eksikliği ve kur riskine açık bir ekonomi ortaya çıkıyor"

CHP'li Yıldız, borçlanma yapısını dünyanın diğer borçlu ülkeleriyle karşılaştırarak Türkiye'nin çöküş riskine de dikkat çekerek, "Çin gibi ülkeler, aldıkları borçları sanayi devrimlerini desteklemek ve üretim kapasitesini artırmak için kullanıyor. Biz ise çoğunlukla inşaat ve ithalatı destekleyen bir borçlanma politikaları izliyoruz. Bunun sonucunda ise üretim eksikliği ve kur riskine açık bir ekonomi ortaya çıkıyor" dedi.

Yıldız, Türkiye'nin dünya çapında borçlu ülkeler listesinde üst sıralara çıkmasının sorumluluğunun AKP iktidarında olduğunu belirterek "Bu borç Türkiye'nin değil, AKP'nin borcudur. Ülkemiz ekonomiden anlamayan bir yönetim anlayışına kurban gidiyor. Halkımızı borçlu hale getiren bu politikalar, sadece AKP'nin çıkarlarını koruyor. Ama unutmasınlar ki halk bu tablonun hesabını ilk seçimde soracaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke, AKP'nin yanlış politikalarının bedelini daha fazla ödememeli"

Yıldız, ekonomik çöküşün önüne geçmek için derhal üretim, sanayi ve tarım odaklı bir modele geçilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu ülke, AKP'nin yanlış politikalarının bedelini daha fazla ödememeli. Türkiye'yi yeniden güçlü, üretken ve bağımsız bir ekonomiye kavuşturmak için mücadele edeceğiz. Bu borçlanma politikaları sürdürülemez. AKP'nin bu plansızlığı, halkın geleceğini ipotek altına almaktan başka bir şey değil, bırakın çocuklarımızı torunlarımız borçlandı. Biz bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız."