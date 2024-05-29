Türkiye, Dünyanın En Yavaş İnternetine Sahip

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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Türkiye'nin dünyanın en yavaş internetlerinden birini kullandığına işaret etti. Ateş, "Sabit internette 41,5 Mbps hız ile dünya 113'üncüsüyüz. Üstelik listede geriliyoruz. Son olarak üç sıra düşerek Burkino Faso, Şeyseller ve Kongo'nun bile gerisinde kaldık. Teknolojik ilerlemenin hızlı olduğu dünya ile aramızda dijital uçurum oluştu" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda verdiği bilgilere dikkat çekti. Ateş, "Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğunun son üç yılda 4,5 kat artarak 562 bin kilometreye ulaşmasıyla övünüyor. Ancak fiber yatırımlar ülkemizde iktidarın başarısızlığının hikayesidir. Bu yatırımların yetersizliğini internet hızımız net biçimde ortaya koymaktadır. Dünyada internet hızlarının ölçüldüğü SpeedTest Global Index verilerine göre; Nisan 2024 itibarıyla Türkiye, sabit (ADSL ya da fiber) internette 181 ülke arasında 113'üncü ve mobil internette 144 ülke arasında 71'inci sırada yer aldı. Sabit internette bir üst sıramızda Kongo var. Singapur 284,1 Mbps ile dünya birincisi ve Türkiye, Singapur'un ancak yüzde 15'i kadar internet hızına sahip" ifadelerine yer verdi.

" Katar'ın yüzde 13'ü kadar hıza sahibiz"

Dijital ekonominin güçlü fiber altyapıdan geçerken Türkiye'nin dünyadaki ortalama internet hızının bile oldukça gerisinde olduğunu vurgulayan Ateş, "Nisan 2024 itibarıyla dünyada ortalama sabit internet hızı 93,7 Mbps iken Türkiye'deki internet hızı, bu rakamın yarısının da altında gerçekleşti; 41,5 Mbps oldu. Mobilde ise dünya ortalaması 52,9 Mbps iken Türkiye'de 40,4 Mbps olarak ölçüldü. Mobilde lider ülke Katar'ın sadece yüzde 13'ü kadar hıza sahibiz" dedi.

Büyükşehirlerde ölçülen ortalama internet hızının da ülke ortalamalarının çok ilerisinde olmadığına değinen Ateş, "Nisan'da İstanbul, Ankara ve İzmir için sabit internet hızları sırasıyla 47,8 Mbps, 42,8 Mbps ve 41,2 Mbps; mobil internet hızları da 38,5 Mbps, 33,6 Mbps ve 37,9 Mbps oldu" diye konuştu.

Ateş ayrıca, "Bakan Uraloğlu'nun sabit internette abonelerin yüzde 78'inin 16 Mbps ve üzerinde hızda hizmet aldığını açıklaması da hayret vericidir. Dijital çağın oyuncusu olma şansını kaçırdık. Türkiye, dünyaya kıyasla da kendi içinde dijital uçuruma düşmüş durumda; dijital teknolojilere erişim ve kullanımında eşitsizlik çok büyük" dedi.