Türkiye-Endonezya ortak çalışma komisyonu ilk kez toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye- Endonezya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu toplantılarının, bakanlıklar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin hayata geçirilmesi bakımından son derece önemli bir mekanizma olduğuna inandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Endonezya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı, Bakan Işıkhan, Endonezya İşgücü Bakanı Yassierli ve heyetlerin katılımıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Işıkhan, bu yıl Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 76'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, tarihi bağların geçmişinin yaklaşık 4 asır öncesine uzandığını ifade etti.

İki stratejik ortak ve İslam dünyasının önde gelen ülkeleri olarak ilişkilerinin sadece ikili düzeyde değil, bölgesel ve küresel düzeyde de anlam taşıdığına inandığını belirten Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MIKTA gibi çok taraflı platformlarda sergiledikleri yakın işbirliğinin bunun en somut göstergelerinden biri olduğunu, bu anlayışla ilişkilerini 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini anımsattı.

"Endonezya'daki muhataplarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto arasında tesis edilen güçlü dostluk ve kardeşlik hukukunun çalışmalarda kendilerine rehberlik ettiğine değinen Işıkhan, "Son yıllarda artan karşılıklı üst düzey temasların yanı sıra çalışma hayatı alanındaki ilişkilerimizin de her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kardeş ülke Endonezya'daki muhataplarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke bakanlıkları arasında çalışma alanında işbirliğini öngören ve 2023'te imzalanan İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın ilişkilerinde önemli kilometre taşlarından olduğunu vurgulayan Işıkhan, Yassierli ile 17 Ekim 2025'te Doha'da yaptıkları görüşmede, bu zaptın somut projelerle desteklenmesi amacıyla bir eylem planı hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi hususunda mutabık kaldıklarını anımsattı.

Bugün de işbirliklerine daha fazla işlerlik kazandıracak Ortak Çalışma Komisyonunun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, Yassierli ve ekibine teşekkür etti.

Işıkhan, "Ortak Çalışma Komisyonu toplantılarının, bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin hayata geçirilmesi bakımından son derece önemli bir mekanizma olduğuna inanıyorum. Her alanda olduğu gibi çalışma hayatı ve istihdam politikaları alanında da bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların karşılıklı paylaşılmasını son derece değerli görüyorum." ifadelerini kullandı.

"Endonezyalı dostlarımızla bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman hazırız"

İmzalanan protokolle 2026-2027 Eylem Planı'nın resmen yürürlüğe gireceğini, böylece iki ülke bakanlıkları arasındaki işbirliğinin daha kurumsal, somut ve sürdürülebilir zemine kavuşacağını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Eylem Planı kapsamında istihdam politikaları, iş gücü piyasaları, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının dijital dönüşümü ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin yanı sıra iş teftişinin etkinliğinin artırılması, ulusal yeterlilik sisteminin güçlendirilmesi ve mesleki eğitim ile beceri geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi mümkün olacaktır. Bakanlık olarak, görev alanımıza giren tüm konularda Endonezyalı dostlarımızla bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Geliştireceğimiz işbirliğinin yalnızca bakanlıklarımıza değil, her iki ülkenin çalışanlarına, işverenlerine ve vatandaşlarına da somut katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Işıkhan, toplantının ardından Endonezyalı Göçmen İşçileri Koruma Bakanı Mukhtarudin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.