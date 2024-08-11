Türkiye, Etiyopya ve Somali arasındaki ara buluculuk girişimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Türkiye, Etiyopya ve Somali arasındaki ara buluculuk girişimlerini sürdürüyor

Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki ara buluculuk girişimleri çerçevesinde Ankara Süreci'nin ikinci toplantısı, 12 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak. Türkiye'nin ara buluculuğu sonucunda gerçekleşen toplantıda, taraflar arasındaki mesele barışçıl şekilde çözülmeye çalışılacak. Etiyopya'nın denize erişim sorunu ve Somaliland'ın tanınması konuları, görüşmelerin odak noktaları arasında yer alıyor.

11.08.2024 16:10
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(ANKARA) - Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki ara buluculuk girişimleri çerçevesinde Ankara Süreci'nin ikinci toplantısı iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla 12 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.

Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki ara buluculuk girişimlerinin sonucu olan Ankara Süreci'nin ikinci toplantısı yarın Ankara'da yapılacak. Türkiye'nin ara buluculuğu, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafta Türkiye'nin desteğini istemesiyle gündeme geldi. Abiy'in mektubunu takiben Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopyalı ve Somalili muhataplarıyla görüştü. Fidan, 1 Temmuz 2024 tarihinde Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da ağırladı. Yapılan toplantı sonucu taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla belirterek, 2 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da tekrar bir araya gelmeyi taahhüt etmişti. Türkiye'nin taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog kanalı açmasının uluslararası toplum tarafından takdirle karşılandığını kaydeden Dışişleri yetkilisi, "Türkiye, 1 Temmuz tarihinden bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürmüş ve onların da sürece desteğini almıştır" dedi.

Süreç kapsamında 3 Ağustos'ta Addis Ababa'yı ziyaret eden Bakan Fidan, Etiyopya Başbakanı Ali tarafından kabul edildi. Ardından Somali tarafıyla yapılan üst düzey temaslar sonucu, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül yerine 12 Ağustos'ta Ankara'da yapılmasına karar verildi. Bakanlık yetkilisi, diplomatik sürecin devamı olarak iki dost ülkenin ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarının dikkate alınarak uzlaşı sağlanmasına gayret edileceğini vurguladı.

Eritre'nin 1991 yılında fiilen, 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya'nın ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişimi ülkenin temel gündemlerinden biri. 1 Ocak 2024 tarihinde Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'nda Somaliland'ın tanınması vaadinin yer alması Somali ve uluslararası toplumun ciddi tepkisine neden olmuştu. Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, krizin çözümü için 9-10 Mart 2024 tarihinde Nairobi'de bir araya getirilmiş ancak dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınmamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Etiyopya ve Somali arasındaki ara buluculuk girişimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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