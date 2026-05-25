Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda
Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda

25.05.2026 21:58
Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Türkiye, elemelerde İspanya'nın ardından play-off ile katılım hakkı kazandı. D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşen milliler, ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile Kanada'da oynayacak. Türkiye'nin maçları TRT 1'den canlı yayınlanacak. Biletler FIFA'nın resmi sitesinden satılıyor.

Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
