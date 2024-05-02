Türkiye, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna destek veriyor - Son Dakika
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Türkiye, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna destek veriyor

Türkiye, Filistin\'in BM\'ye tam üyelik başvurusuna destek veriyor

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna sarsılmaz desteğini teyit ettiğini belirtti. Yıldız, uluslararası toplumu, Filistin halkının temel haklarını tanıyarak, Filistin sorununu acilen ele almaya çağırdı. Ayrıca, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyinde veto yetkisinin kullanılmasının Filistin halkının meşru isteklerini engellememesi gerektiğine inandığını ve bu durumun derhal ateşkes sağlanmasına da engel olmaması gerektiğini ifade etti. Büyükelçi Yıldız, Filistin'in uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri bir kez daha reddeden vetonun, BM'nin kuruluş ilkelerine ve Konseyin uluslararası barış ve güvenliği koruma yetkisine ciddi bir darbe olduğunu vurguladı.

02.05.2024 03:15
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BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, " Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna sarsılmaz desteğimizi teyit ediyoruz." dedi.

Yıldız, BM Genel Kurulunda ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin talep edildiği karar tasarısının vetosu üzerine düzenlenen toplantıda konuştu.

"Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna sarsılmaz desteğimizi teyit ediyoruz." diyen Yıldız, uluslararası toplumu, Filistin halkının temel haklarını tanıyarak, Filistin sorununu acilen ele almaya çağırdı.

Yıldız, "Türkiye, BM Güvenlik Konseyinde veto yetkisinin kullanılmasının Filistin halkının meşru isteklerini engellememesi gerektiğine inanıyor. Bu durum, derhal ateşkes sağlanmasına da engel olmamalıdır." dedi.

Büyükelçi Yıldız, "Geçtiğimiz hafta, Güvenlik Konseyinin daimi bir üyesinin (ABD) vetosu nedeniyle Filistin'in uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri bir kez daha reddedildi." ifadesini kullandı. Yıldız, söz konusu vetoyla sadece Filistin halkının iradesinin değil, Güvenlik Konseyine üye diğer ülkelerin olumlu oylarının da hiçe sayıldığını söyledi.

"Sonsuz şiddet döngüsünü kırmanın tek geçerli seçeneği iki devletli çözümdür." diyen Yıldız, tekrar eden vetoların, BM'nin kuruluş ilkelerine ve Konseyin uluslararası barış ve güvenliği koruma yetkisine "ciddi bir darbe oluşturduğunu" kaydetti.

Gazze için "geçici önlemlerin derhal uygulanmasını" talep etti

Ahmet Yıldız, Filistin meselesinin, " Orta Doğu'da barış ve güvenliğe yönelik en uzun süredir devam eden" ve "en acil" sorunlardan biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Son 7 aydır Gazze'ye yönelik acımasız bir saldırıya tanıklık edildiğini bildiren Yıldız, Güvenlik Konseyinin kararlı bir adım atmaması nedeniyle yaklaşık 35 bin Filistinlinin öldürüldüğünü ve 1,7 milyon kişinin de ülke içinde yerinden edildiğini hatırlattı.

İlgili Güvenlik Konseyi Kararlarının ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan geçici önlemlerin derhal uygulanmasını talep eden Büyükelçi Yıldız, Refah'a yönelik bir askeri operasyonu ve Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik girişimleri kategorik olarak reddettiklerini vurguladı.

" İsrail, ayrım gözetmeksizin sivilleri öldürmekle kalmıyor, aynı zamanda yeterli insani yardımın Gazze'ye girişini ve dağıtımını da engelliyor." diyen Yıldız, ateşkesin sağlanamaması durumunda Gazze'deki zulmün, bölgenin çok ötesinde etkileri olan küresel bir felakete dönüşme riski bulunduğunu belirtti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukukun terk edilmesinin sonuçları yalnızca daha fazla istikrarsızlık, daha fazla saldırganlık, daha fazla çatışma ve daha fazla acı getirecektir. Çatışmanın bölgesel yayılımına ilişkin kaygılarımız şimdiden gerçeğe dönüştü. Suriye, Lübnan, Irak, Yemen ve Kızıldeniz'de yaşanan olaylar endişe verici."

ABD Filistin'in tam üyeliğini veto etmişti

ABD, 19 Nisan'da BM Güvenlik Konseyinde Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını veto etmişti.

Oylamada İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.

Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyordu.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012'de BM "daimi gözlemci" statüsüne kavuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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