Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Türkiye ve Avrupa turnesine hazırlanıyor

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Sabancı Vakfının kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Türkiye ve Avrupa turnesine hazırlanıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, şef Cem Mansur'un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO'nun 2024 yılı turne programı açıklandı.

Türkiye'de konservatuvarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki 80 genç müzisyenden oluşan orkestra, 23 Temmuz-10 Ağustos'ta Türkiye, Hollanda, İtalya ve Almanya'da 6 konser verecek.

İlk konserine 23 Temmuz'da Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Salonu'nda çıkacak olan topluluk, 24 Temmuz'da İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra, yurt dışı turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 28 Temmuz'da İtalya'daki Salo Festivali'nde, 30 Temmuz'da İtalya'nın Venedik şehrindeki Scuola Grande di San Rocco'da, 10 Ağustos'ta ise Almanya'nın başkenti Berlin'de Konzerthaus konser salonunda sahne alacak.