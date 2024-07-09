Türkiye genelinde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye genelinde sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşlar, kuvvetli yağış ve rüzgarlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

09.07.2024 10:37
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin paylaştığı verilere göre, ülkenin geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor.

MGM kuvvetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları bugün Ankara'da en yüksek 31, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 26 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye genelinde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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