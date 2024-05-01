Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail davasına müdahil olacak - Son Dakika
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Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail davasına müdahil olacak

Türkiye, Güney Afrika\'nın İsrail davasına müdahil olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davaya müdahil olacağını açıkladı. Davada, Türkiye'nin de taraf olduğu Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin yorumunun söz konusu olmasından dolayı Türkiye'nin davaya 63'üncü madde üzerinden müdahil olması mümkün.

01.05.2024 19:12
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davaya müdahil olacağını belirtti. Söz konusu kararın, sürece katkı sağlamasının hedeflendiği belirtiliyor... Davada, Türkiye'nin de taraf olduğu Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin yorumunun söz konusu olmasından dolayı Türkiye'nin davaya 63'üncü madde üzerinden müdahil olması mümkün.

Türkiye; Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023 tarihinde 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşme (Soykırım Sözleşmesi) uyarınca İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olacak. Güney Afrika'nın başvurusunu takiben Dışişleri Bakanlığı 3 Ocak 2024 tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye'nin başvuruyu memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Güney Afrika'nın Soykırım Sözleşmesi hükümlerinin ihlali gerekçesiyle çeşitli aşamalarda ihtiyati tedbir talep etmesi üzerine Divan, 26 Ocak ve 28 Mart'ta bir dizi ihtiyati tedbir kararı almıştı. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin, her aşamada Divan'ın ihtiyati tedbir kararlarının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını beklediğini belirtti. Bu aşamada Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya müdahil olmaya karar verdiğini kaydeden yetkili, "Bu adımla, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davalara müdahil olma konusunda çeşitli yollar olmakla birlikte Türkiye'nin bu davaya Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'nün 63'üncü maddesi kapsamında müdahil olması bekleniyor. Davada, Türkiye'nin de taraf olduğu Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin yorumunun söz konusu olmasından dolayı Türkiye'nin davaya 63'üncü madde üzerinden müdahil olması mümkün.

Nikaragua ve Kolombiya davaya müdahillik başvurusunda bulunmakla birlikte Divan, bu başvurulara izin verip vermeyeceğini henüz açıklamadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail davasına müdahil olacak - Son Dakika

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