Zorlu: Türkiye artık aranan ve güven duyulan ülke

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye'nin güçlü devlet ve güçlü liderlik mekanizmasıyla güven içerisinde geleceğe bakabildiğini belirterek, "Türkiye, artık aranan, beklenen ve güven duyulan bir ülke konumuna gelmiştir. Dolayısıyla bu yükseliş dönemi, Türkiye'nin sadece yakın coğrafyasında değil, tarihsel bağlamda sorumluluk yüklendiği farklı coğrafyalarda da bize yeni alanlar açmakta, yeni işbirliği imkanlarını sunmaktadır." dedi.

Zorlu, Kuzey Makedonya temaslarının ikinci ve son gününde, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve Türk milletvekilleriyle de Kuzey Makedonya Meclisinde görüşme gerçekleştiren Zorlu, daha sonra Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim ve dernek temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.

"Bölgemizde barışın, huzurun ve refahın hakim olmasını istiyoruz"

Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyadaki son gelişmelerle birlikte Türkiye'nin Altaylardan Akdeniz'e, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan büyük coğrafyada çok önemli bir tarihi sorumluluk üstlenmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bu sorumluluğu barış, huzur ve refah odaklı bir anlayışla yerine getirdiğini belirten Zorlu, ikili ve çok taraflı işbirlikleriyle ittifaklarını geliştirdiğini dile getirdi.

Zorlu, bu tarihi sorumluluğun önemli unsurlarından birinin gönül coğrafyası yaklaşımı olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda söz konusu coğrafyada Türkiye'nin etki kapasitesi ve karşılıklı kazanımlarının yeni bir döneme işaret ettiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya'da 2 gündür Meclis Başkanı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve farklı çevrelerle temaslarda bulunduklarını aktaran Zorlu, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu ve soydaşların iki ülke arasında önemli bir kesişim noktasını oluşturduğunu belirtti.

Zorlu, 23 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Türk Dünyası Sivil Toplum Buluşması'na Kuzey Makedonya'daki sivil toplum kuruluşlarını da davet ettiklerini ve temsilcilerin etkinliğe katılmasının beklendiğini aktardı.

Hazar'dan Kafkaslar üzerinden Türkiye'ye uzanan ekonomik ve lojistik işbirliği alanının Anadolu üzerinden Balkanlar'a ve daha batıdaki coğrafyalara açılmasını istediklerini vurgulayan Zorlu, "Başta Kuzey Makedonya olmak üzere, Balkanlar'a bir köprü kurarak daha uzak coğrafyalara ulaşabilmeyi ve böylelikle bütün bölgemizde barışın, huzurun ve refahın hakim olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık aranan, beklenen ve güven duyulan bir ülke konumuna gelmiştir"

Kuzey Makedonya temasları kapsamında Türk Aydınlar Meclisi tarafından düzenlenen "Türk Dünyasında Balkanların Yeri" konulu toplantıya da katılan Zorlu, burada bir konuşma yaptı.

Zorlu, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Son dönemde farklı coğrafyalarda mevcut ittifakların sarsıldığını, yeni işbirliği alanlarının ortaya çıktığını ve insanlığın yeni sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Zorlu, kuralların ve değerlerin güçlü aktörlerin müdahalelerine göre şekillendiği bir uluslararası iklimin oluştuğunu söyledi.

Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır dünyaya işaret ettiği ve altını çizdiği 'dünya 5'ten büyüktür' ifadesi işte böyle bir düzenin nasıl şekillendiğinin ve bizler için nasıl bir anlam taşıdığının net özeti olmuştur." diye konuştu.

Zorlu, Türkiye'nin diplomasisiyle birlikte bu koşullara, bu dayatmalara ve bu yönlendirme çabalarına bir ilkesel değerler sistemi üzerinde karşı durduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü devlet ve güçlü liderlik mekanizmasıyla güven içerisinde geleceğe bakabildiğini belirten Zorlu, "Türkiye artık aranan, beklenen ve güven duyulan bir ülke konumuna gelmiştir. Dolayısıyla bu yükseliş dönemi, Türkiye'nin sadece yakın coğrafyasında değil, tarihsel bağlamda sorumluluk yüklendiği farklı coğrafyalarda da bize yeni alanlar açmakta, yeni işbirliği imkanlarını sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Kuzey Makedonya Meclisi'ndeki 5 Türk milletvekilinin ilk kez bir araya geldiğini, bunun Türk toplumunun birlik ve beraberliği açısından önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya'daki Türklerin siyasi temsiliyetinin nüfusa oranla daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Zorlu, Türkiye'nin bu konuda destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Zorlu, Türkçenin Kuzey Makedonya'da farklı topluluklar arasında ortak iletişim dili olarak kullanılmasının önemine işaret ederek, Türk dilinin ve kültürünün yaşatılmasının Türkiye'nin en büyük hassasiyetlerinden biri olduğunu kaydetti.

Zorlu'ya görüşmelerde, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Ahmet Bilal Kıymaz ve Mehmet Ali Kurt, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Temel Akyürek eşlik etti.