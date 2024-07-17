Türkiye heyeti Nijer\'e gidiyor

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Nijer'e gidecek. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre heyette MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da yer alacak.

Nijer yetkilileri ile yapılacak görüşmelerde, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bu kapsamda iş birliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların yanı sıra, Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail- Filistin ihtilafı başta olmak üzere bazı konular da ele alınacak.