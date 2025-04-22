Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı - Son Dakika
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Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen 2025 Türkiye İhsan Yener İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası sonuçlandı.

22.04.2025 11:53
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Bu yıl 22'ncisi düzenlenen 2025 Türkiye İhsan Yener İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası sonuçlandı.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden (INTERSTENO) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya bu yıl 54 şehir ve Lefkoşa'daki 80 okuldan toplam 876 kişi katıldı.

"Anadil" ve "Çok Dilli" (18 dil) ayrımıyla iki yarış türü olarak 18 Mart-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 24 kişi madalya kazandı.

"Anadil" yarışında, "0-12 yaş küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar Şehit Ayhan Sarıçiçek Gençlik Merkezi'nden Şevval Erva Başoğlu dakikada net 85 sözcük, "13-16 yaş öğrenciler" kategorisinde Afyonkarahisar Osman Atilla Ortaokulu'ndan Şerife Nisa Erdin dakikada net 116 sözcük, "17-20 yaş gençler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Fen Lisesi'nden Nisan Maya Tunçoğlu dakikada net 135 sözcük, "21-99 yaş deneyimliler" kategorisinde Ankara Danıştay Başkanlığı'ndan Erdi Çiller dakikada net 152 sözcük yazarak kategorilerinin Türkiye şampiyonu oldular.

"Çok Dilli" yarışlarda ise 10'ar dakikalık süre içinde, "0-12 yaş küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar Şehit Ayhan Sarıçiçek Gençlik Merkezi'nden Şevval Erva Başoğlu 18 dili toplam net 43 bin 123 vuruş, "13-16 yaş öğrenciler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Barbaros Ortaokulu'ndan Hasan Enes Özkan 17 dili toplam 46 bin 977 vuruş, "17-20 yaş gençler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Fen Lisesi'nden Nisan Maya Tunçoğlu 18 dili toplam net 78 bin 67 vuruş, "21-99 yaş deneyimliler" kategorisinde Osmaniye'den Ali Koç 16 dili toplam net 47 bin 845 vuruşla süratle yazarak kategorilerinin Türkiye şampiyonu olmaya hak kazandılar.

2025 Türkiye İhsan Yener İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda dereceye girenler, 28 Nisan'da sona erecek olan 2025 Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen katılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı - Son Dakika

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