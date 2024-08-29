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Türkiye, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katılacak. Türkiye, toplantıda uluslararası ve bölgesel gündemi teşkil eden meselelere ilişkin yaklaşımlarını paylaşacak.

29.08.2024 09:46
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet, bugün Kamerun'un başkenti Yaounde'de başlayacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'yi Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın temsil edeceği Yaounde'de düzenlenecek İİT 50. DBK Toplantısı'na, 55 İİT üye ve gözlemci ülkeden katılımın sağlanması bekleniyor.

Yarın sona erecek toplantıda Türkiye, başta Gazze olmak üzere, uluslararası ve bölgesel gündemi teşkil eden meselelere ilişkin yaklaşımlarını paylaşacak.

Bu vesileyle Türkiye'nin Filistin davasına desteği, Suriye krizinin sona erdirilmesine yönelik faaliyetleri, Kıbrıs Türkü'nün ve Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel haklarının teslim edilmesine yönelik hassasiyeti, İİT üye ülkelerine aktarılacak.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın toplantı vesilesiyle İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Dışişleri Bakanları Konseyi ev sahipliği sırasıyla Afrika, Asya ve Arap grubu ülkeleri arasında değişiyor. Türkiye bugüne kadar 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına ev sahipliği yapmak suretiyle DBK Dönem Başkanlığını 3 kez üstlendi.

Türkiye'nin 2025'de İİT 51. DBK Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya yönelik adaylığı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 2022'de düzenlenen 48. DBK vesilesiyle ilan edilmiş ve Gambiya'da gerçekleştirilen 15. İslam Zirvesi'nde kabul edilmişti. Bu konudaki nihai kararın Yaounde'de alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılıyor - Son Dakika

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