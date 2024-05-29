Türkiye ile Afganistan Arasında Diplomatik Pasaport Sahipleri İçin Vize Anlaşması Durduruldu

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Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize yükümlülüğünün karşılıklı olarak kaldırılmasına dair anlaşmanın durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Eylül 2007'de imzalanan ve 8 Ocak 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın uygulanması 1 Haziran 2024'ten itibaren durdurulacak.

Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince verildi.