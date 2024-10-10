Türkiye ve Arnavutluk'tan 4 Antlaşma - Son Dakika
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Türkiye ve Arnavutluk'tan 4 Antlaşma

Türkiye ve Arnavutluk\'tan 4 Antlaşma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 antlaşma imzalandığını duyurdu. İmzalanan antlaşmalar arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi, tarım sigortaları alanında işbirliği, halkla ilişkiler ve iletişim alanında işbirliği, ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta akademik şube açmasıyla ilgili protokol yer alıyor.

10.10.2024 23:39
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İLETİŞİM Başkanlığı, Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 antlaşma imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 antlaşma imzalandığı bildirildi. İmzalanan antlaşma maddeleri şu şekilde;

1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasıyla Tesis Edilen Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama imza attı.

2- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı'nı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Anila Denaj imzaladı.

3- Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi imza altına aldı.

4- Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta Akademik Şube ve Programlar Açmasına ilişkin Protokol, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu tarafından imzalandı.

Kaynak: DHA

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