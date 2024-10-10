Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanında 4 anlaşmaya imza atıldı.

10.10.2024 15:47
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Türkiye ile Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanında 4 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasıyla Tesis Edilen Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı'nı da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Anila Denaj imzaladı.

Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi imza altına aldı.

Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Arnavutluk'ta Akademik Şube ve Programlar Açmasına İlişkin Protokol ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu tarafından imzalandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Arnavutluk arasında 4 işbirliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

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