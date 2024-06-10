Türkiye ile Malezya arasında savunma ürünlerinin devletten devlete tedarikine dair mutabakat zaptı imzalandı

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TÜRKİYE ile Malezya arasında 'Savunma Ürünlerinin Devletten Devlete Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı', Ankara'da imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleşen törene, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları İhsan Kaya, Mustafa Murat Şeker, Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar, Malezya Savunma Bakanlığı ve Malezya İçişleri Bakanlığı heyetleri ile sektör temsilcileri katılım sağladı.

'UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİNİN BAŞLANGICI'

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Malezya ile savunma ürünlerinin tedarikine dair mutabakat zaptının, Türkiye ve Malezya arasındaki savunma sanayi iş birliğinde yeni bir stratejik ortaklık döneminin müjdecisi olduğunu belirterek, "Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğindeki bu mutabakat zaptı, Türk Savunma Sanayi'nin geldiği noktayı ve müttefiklerimizin bize duyduğu güveni göstermektedir. Öte yandan, bugün Kabul Mektubu takdim edilen LMS Batch 2 Projesi, iki ülke arasında deniz platformları alanında inşa edilecek uzun vadeli iş birliğinin başlangıcı niteliğindedir. Bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi; Malezya Kraliyet Donanması'nın '15'ten 5'e Dönüşüm Programı'nın önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek diğer projelerinde de Türk savunma sanayiinin çözüm ortağı vasfıyla öncelikli olarak yer almasını sağlayacaktır" diye konuştu.