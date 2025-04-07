Türkiye ile Özbekistan işbirliğinde Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi faaliyete geçti - Son Dakika
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Türkiye ile Özbekistan işbirliğinde Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi faaliyete geçti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan'la imzalanan mutabakat zaptıyla faaliyete geçen Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'ne ilişkin, "Üniversitemiz, nitelikli genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamanın yanında, bilimsel araştırma ve yenilikçi alanlarda...

07.04.2025 14:16
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan'la imzalanan mutabakat zaptıyla faaliyete geçen Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'ne ilişkin, "Üniversitemiz, nitelikli genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamanın yanında, bilimsel araştırma ve yenilikçi alanlarda öncü projeler geliştirerek ülkelerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır." dedi.

Özvar, YÖK'te, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal Kalkınma Dairesi Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Odil Abdurakhmanov başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Ardından Kurul'da "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Arasında Taşkent şehrinde Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı İmza Töreni" düzenlendi.

YÖK Başkanı Özvar, törende yaptığı konuşmada, Özbekistan heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, Özbekistan'a ziyaretlerinde de kendilerini ülkelerinde gibi hissettiklerini ifade etti.

Bugün tarihi bir günü yaşadıklarını, iki ülke arasında her alanda gelişmekte olan ilişkilerde yükseköğretim boyutunda somut bir adımı daha hayata geçireceklerini vurgulayan Özvar, Türkiye ve Özbekistan arasındaki tarihi ilişkilerde yükseköğretime büyük önem atfedildiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in iradeleri çerçevesinde ortak bir üniversite kurulmasına dair çalışmaların bir süredir devam ettiğini belirten Özvar, Mirziyoyev'in, 25 Ocak'ta Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin Taşkent'te kuruluşuna dair bir kararname yayımlamasıyla ortak vizyonun hayata geçirilmesinde gerekli hukuki zeminin Özbekistan'da oluşturulduğunu anımsattı.

İmzalayacakları mutabakat zaptıyla hukuki zeminde üniversitenin işleyişine dair teknik ve akademik konuları belirleyeceklerini söyleyen Özvar, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Özbekistan arasındaki kadim kardeşliğin ve işbirliğinin çok kıymetli bir nişanesi olan bu müstesna kurumun başta iki ülke olmak üzere tüm Türk dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gerekli belgelerin böylece akdedilmesiyle, üniversitenin bilfiil akademik hayata başlaması için süreci bundan böyle süratle sürdüreceğiz. Türkiye'de tüm ilgili üniversitelerimiz bu konudaki hazırlıklarını yapmış durumdadır. YÖK olarak biz de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin başlıca amacı, her iki ülkenin de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını hazırlamak, bilim ve teknoloji alanında bölgesel ve küresel çapta söz sahibi olacak nesiller yetiştirmek, kültürel ve akademik paylaşımı artırmaktır. Üniversitemiz, Türkiye ve Özbekistan'ın bilgi ve birikimlerini bir araya getirerek her iki ülkenin de geleceğine büyük katkılar sağlayacaktır. Üniversitemiz, nitelikli genç nesillerin yetişmesine katkı sağlamanın yanında, bilimsel araştırma ve yenilikçi alanlarda öncü projeler geliştirerek ülkelerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır."

"Türk devletleri arasında sürdürülebilir bir işbirliği zeminini de güçlendirecektir"

YÖK Başkanı Özvar, üniversitenin "çatı üniversite" konumunda olacağını bildirdi.

Üniversitenin Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları uygulayarak uluslararası standartlarda eğitim vereceğini belirten Özvar, ilk aşamada İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülecek mühendislik, bilişim, sağlık ve tarım programlarıyla faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinde yetişecek nitelikli insan kaynağının iki ülkenin ekonomik, bilimsel ve sosyal kalkınmasında kritik roller üstleneceğine dikkat çeken Özvar, akademik hareketlilikle birlikte Türk devletleri arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunulacağını vurguladı.

Üniversitenin Türk dünyası bakımından da önemli bir yükseköğretim kurumu olacağı inancında olduklarını söyleyen Özvar, "Eğitim ve bilim gibi stratejik alanlarda gerçekleştirilecek ortak çalışmalar, Türk devletleri arasında sürdürülebilir ve sistematik bir işbirliği zeminini de güçlendirecektir. Ortak eğitim programlarıyla mezun olacak öğrencilerimiz, Türk dünyasında farklı ülkelerde istihdam edilebilecek bilgi ve donanıma sahip olacak, böylece bu coğrafyada insan kaynağının etkileşimi pekişecektir." dedi.

"Üniversitemiz üzerinden yeni projelerde çalışırız"

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal Kalkınma Dairesi Başkanı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Abdurakhmanov da YÖK'te ağırlandıkları için Özvar'a teşekkür etti.

Ocak ayında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından üniversitenin kurulmasına ilişkin kararın imzalandığını hatırlatan Abdurakhmanov, üniversitenin Türkiye'den 4 üniversitenin eğitim programları ve hocalarıyla faaliyetlerine başlayacağını dile getirdi.

Türk dünyası medeniyetinin aynı olduğunu anlatan Abdurakhmanov, "İnanıyoruz ki bu üniversitemiz üzerinden yeni projelerde çalışırız." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Özvar ve Abdurakhmanov arasında mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu işbirliğiyle Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi faaliyete geçmiş oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Erol Özvar, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Özbekistan işbirliğinde Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi faaliyete geçti - Son Dakika

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