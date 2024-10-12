Türkiye ile Sırbistan Arasında 11 Anlaşma - Son Dakika
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Türkiye ile Sırbistan Arasında 11 Anlaşma

Türkiye ile Sırbistan Arasında 11 Anlaşma

Türkiye ve Sırbistan arasında çeşitli alanlarda 11 mutabakat ve işbirliği anlaşması imzalandı.

12.10.2024 03:29
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İLETİŞİM Başkanlığı, Türkiye ile Sırbistan arasında 11 anlaşma imzalandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Sırbistan arasında 11 anlaşma imzalandığı bildirildi. İmzalanan anlaşmalar şu şekilde;

1- İki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı', Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Daçiç ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş tarafından imzalandı.

2- Sırbistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Adriana Mesaroviç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sırbistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptını imzaladı.

3- Sırbistan Cumhuriyeti Madencilik ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 'Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç Handanoviç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.

4- Sırbistan Cumhuriyeti Çalışma, istihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 'Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanı Nemanya Staroviç imza attı.

5- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkındaki Protokolün İki Maddesini Değiştiren 1/2024 Sayılı Kararı, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momiroviç ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat imzaladı.

6- Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında 'Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristiç ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun imzaladı.

7- Turizm ve Gençlik Bakanı Hüseyin Memiç ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan Cumhuriyeti Turizm ve Gençlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 'Gençlik Alanında Mutabakat Zaptı'na imza attı.

8- Sırbistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 'Spor Alanında Mutabakat Zaptı', Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gayiç tarafından imzalandı.

9- Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Tarih Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Türk Tarih Kurumu arasındaki 'Akademik Mutabakat Zaptı' Belgrad Tarih Enstitüsü Müdürü Aleksandar Rastoviç ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen tarafından imzalandı.

10- Sırbistan Cumhuriyeti Belgrad Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü, Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Şapiç ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalandı.

11- Sırbistan Devlet Arşivi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü'ne Sırbistan Devlet Arşivi Müdürü Miroslav Perişiç ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir imza attı.

Kaynak: DHA

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