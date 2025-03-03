Türkiye-İngiltere Suriye Görüşmesi

Güncel

(ANKARA) - Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki Suriye Diyaloğu kapsamında Ankara'da görüştü. Falconer yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık olarak, tüm Suriyelilere daha güvenli ve daha refah bir gelecek sunacak şekilde Suriye'nin kapsayıcı ve barışçı bir ülkeye dönüşmesine gereken desteği verebilmek için aralarında Türkiye'nin de olduğu ortaklarımızla çalışmak konusunda kararlıyız" dedi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bugün Ankara'da Suriye konusunda istişareler yapıldı. Birleşik Krallık'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Falconer ile Yılmaz'ın görüşmesine ilişkin olarak, ziyaretin Suriye'deki Esad rejiminin düşmesinden bu yana ilk ziyaret ve daha önce gerçekleştirilen ikili görüşmelerin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki güvenlik durumu ve ülkenin, özellikle aşırılıkçı gruplarla mücadelenin gerek Türkiye gerek Birleşik Krallık için önemli olduğu, Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşması için gerçekleştirilebilecek çalışmaların gündemde olduğu kaydedildi.

Falconer, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Birleşik Krallık ve Türkiye çok eskiye dayanan bir ortaklığa sahip ve Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanmasında ülkelerimizin hayati öneme sahip ortak çıkarları var. Birleşik Krallık olarak, tüm Suriyelilere daha güvenli ve daha refah bir gelecek sunacak şekilde Suriye'nin kapsayıcı ve barışçı bir ülkeye dönüşmesine gereken desteği verebilmek için aralarında Türkiye'nin de olduğu ortaklarımızla çalışmak konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Falconer, ziyareti kapsamında Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Türk Kızılayı ile bir araya gelen Falconer, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Falconer'in Suriye'de barışçıl ve kapsayıcı siyasi bir geçişin gerekliliğini ve Birleşik Krallık'ın ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşası sırasında Suriyelilere gereken desteği verebilmek için Türkiye de dahil uluslararası ortaklarla çalışma konusundaki kararlılığını vurguladığı aktarıldı.