Türkiye-Irak Güvenlik Toplantısı'nın Sonuçları

Haber: Melis Yıldırım

(ANTALYA) - 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışının ardından soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Herkesin temennisi iki tane, hem Türkiye'den, İmralı'dan yapılan çağrının örgüt tarafından kabul görmesi, gereğinin yapılması ve bir an önce fesih kararı alınarak örgütün kendini lağvetmesi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanışının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yapılan Türkiye- Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Şu an da ortak açıklama metni hazırlanıyor arkadaşlar. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Her iki taraf da büyük bir samimiyet ve özveriyle güvenlikle ilgili yapılan şu ana kadar olan çalışmaları ortaya koydular. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye ve Irak olarak yakından takip ediyoruz. Hem mevcut güvenlik sorunlarını masaya yatırdık, başta terörle mücadele olmak üzere hem de muhtemel güvenlikle ilgili gelişmeleri hep beraber gözden geçirdik. Ortak açıklama yakında yapılacak."

"Irak, PKK'yı terör örgütü ilan edecek mi?" sorusuna, Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Zaten şu an da PKK'ya terör örgütü muamelesi yapılıyor Irak tarafından da. Yani şu anda yasaklı örgüt ama yapılan muamele, sonuçta yasaklı veya terör fark etmiyor. Kanun dışı bir örgüt olması yetiyor. Burada önemli olan alınan tavır, tabii Irak da yapılan çağrının neticesini bekliyor. Bu çağrı orada da yankı bulmuş durumda. Herkesin temennisi iki tane, hem Türkiye'den, İmralı'dan yapılan çağrının örgüt tarafından kabul görmesi, gereğinin yapılması ve bir an önce fesih kararı alınarak örgütün kendini lağvetmesi. Aynı zamanda Suriye de Şam hükümetiyle varılan mutabakatın bir an önce hayata geçirerek, Suriye'de de istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması. Her iki taraf, Irak ve Türkiye tarafı bunu beklediğini hem toplantıda ifade etti hem de yapacağımız ortak açıklamada koyacağız."

Bakan Fidan, "Özellikle Sincar'ı işaret etmiştiniz. Somut adım sözü var mı?" sorusunu ise bu konudaki görüşlerin de karşılıklı dile getirildiğini, bununla ilgili gelişmelerin yakında görüleceğini ifade etti.