Türkiye-İran Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

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Türkiye- İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 29. Dönem Toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

Tahran'da bir otelde yapılan toplantı kapsamında, Ticaret Bakanı Bolat ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık'ın başkanlığında iki ülkeden heyetler bir araya geldi.

Ticaret, ulaştırma, gümrük, transit, yatırım, bankacılık, elektrik ve enerji, tarım, kültür, turizm gibi alanlardaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiği toplantı sonrasında Türkiye ve İran arasında bu alanlarda çeşitli mutabakat zaptları imzalandı.

Toplantı sonrasında iki bakanla birlikte Türkiye ve İran'dan iş insanları ve yatırımcıların katıldığı Türkiye-İran İş Forumu toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, imzalanan mutabakat zaptlarının iki ülkeye hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.

Türkiye ile İran'ın birbiriyle sıkı bağları olan iki dost ve komşu ülke olduğunu ifade eden Bolat, "Bu doğrultuda iki ülkenin ilişkilerinin en üst seviyelere çıkarılması için iki ülkenin iradesi mevcuttur. Cumhurbaşkanımızın İran ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda biz de büyük gayret sarf ediyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki 30 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için uzun bir yol olsa da çok büyük potansiyele sahip olduklarını söyleyen Bolat, "Doğalgaz anlaşmamızın yenilenmesi bu alanda büyük bir ivme katacaktır. Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi noktasında da 2015 yılında imzalanan tercihli ticaret anlaşması önemli bir kilometre taşıydı. Türkiye-İran tercihli ticaret anlaşmasının her yönüyle uygulanmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Turizm konusuna da önem verdiklerini aktaran Bolat, "İlk 10 ayda 2,8 milyon İranlıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Turizm komitelerinin de bir araya gelmesinde mutabık kaldık. " ifadelerini kullandı.

Ulaştırma konusunda da yeni sınır kapılarının açılması dahil birçok konuda mutabakat sağladıklarını belirten Bolat, "İran'da da Türk müteahhitler 56 projeyi başarıyla tamamladı. İran'ın altyapı ve üst yapı projelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını söylemek istiyorum." dedi.

Bolat, bundan sonraki süreçte de karşılıklı fuarlar, sektörel heyet toplantıları ve özel sektör üzerinden İran ile karşılıklı ticaretimizi artırmak istediklerini vurguladı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık da iki ülke arasındaki iş birliği kapasitesinin gelişmesinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye ile geçen yıl 11,7 milar dolar kaydedilen karşılıklı ticaret hacminin bu yıl artışa geçtiğini kaydeden Sadık, "İran'ın Türkiye'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 4 milyar 415 milyar dolara, İran'ın Türkiye'den ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artışla 7 milyar 78 milyar dolara çıktı." dedi.

İranlı bakan, iki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için kararlı olduklarını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinin bankacılık ilişkilerini gerektirdiğine dikkati çeken Sadık, "Geçmişte ulusal para birimiyle ticaret ve diğer yöntemlerle ticaret yapılmasına yönelik, güncellenmesi ve uygulanması gereken anlaşmalar yapıldı." ifadelerini kullandı.