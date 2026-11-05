Türkiye-İrlanda ilişkilerinin 75. yılı Ankara'da duvar resmiyle kutlandı - Son Dakika
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Türkiye-İrlanda ilişkilerinin 75. yılı Ankara'da duvar resmiyle kutlandı

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Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı için İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla yaptırılan duvar resmi, sanat galerisi Esat Hal'de törenle açıldı. Törene Büyükelçi Clare Brosnan ile Başkan Mansur Yavaş katıldı.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Türkiye-İrlanda diplomatik ilişkilerinin 75. yılına ithafen yaptırılan duvar resmi için açılış töreni düzenlendi.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, sanat galerisi Esat Hal'de yapılan törene, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, duvar resminin sanatçısı Kathrina Rupit, küratör Atila Güllü ve çok sayıda davetli katıldı.

Brosnan, burada yaptığı konuşmada, İrlanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünün etkinliği özellikle anlamlı kıldığını belirterek, "Geçtiğimiz 75 yıl boyunca ülkelerimiz dostluk, karşılıklı saygı ve giderek güçlenen işbirliği temelleri üzerine kurulu bir ilişki geliştirmiştir. Bugün bu ilişkiyi diplomatik formaliteler aracılığıyla değil, insanları ve kültürleri bir araya getiren evrensel bir dil olan sanat aracılığıyla kutluyoruz." dedi.

Duvar resminin, Kelt geleneklerinden Anadolu motiflerine uzanan kültürel mirasın sembollerini her iki ülkenin canlı renkleriyle bir araya getirdiğini söyleyen Brosnan, "Bu unsurlar zengin tarih ve geleneklere sahip iki ulusun dostluk ve ortak bir kültür takdiriyle nasıl birbirine bağlandığını anlatan bir hikaye sunuyor. Ankara'da kalıcı bir dostluk sembolü olarak kalacak olmasından ve buradan geçen herkes tarafından görülebilecek olmasından özellikle mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Brosnan, "Bu duvar resminin, uzun yıllar boyunca halklarımız arasındaki merak, sohbet ve bağ kurma duygusuna ilham vermesini diliyorum. Diplomatik ilişkilerimizin 75. yılını kutlarken, aynı zamanda uluslar arasındaki dostluğun yalnızca diplomasiyle değil, insanlar, yaratıcılık ve paylaşılan deneyimler aracılığıyla da inşa edildiğini hatırlatmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatMansur YavaşTürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

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