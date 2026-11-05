Türkiye-İrlanda ilişkilerinin 75. yılına özel duvar resmi Ankara\'da törenle açıldı

Başkentte, Türkiye-İrlanda ilişkilerinin 75. yılına özel tasarlanan duvar resminin açılış töreni yapıldı.

Esat Hal'de İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına ithafen yaptırılan duvar resminin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki ülke arasındaki dostluğun, doğrudan vatandaşların nefes aldığı kamusal alanlarda hayat bulmasının kıymetli olduğunu vurguladı.

Ankara'nın, Cumhuriyetin kurucu ruhunu, kültürünü, sanatını ve hoşgörüsünü temsil eden aydınlık bir başkent olduğunu dile getiren Yavaş, "Kentimizi güzelleştirirken sanatın meydanlara, duraklara ve bugün burada olduğu gibi ortak yaşam alanlarına taşmasını arzu ediyoruz. Bir Ankaralı, sabah işine giderken ya da akşam evine dönerken başını kaldırdığında sanatla karşılaşsın, sanatın yarattığı duyguları gün boyu hissetsin istiyoruz." dedi.

Eserin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yavaş, "İnanıyorum ki bu eser, Esat sakinlerinin ve Ankaralıların hafızasında iki ülke arasındaki kalıcı dostluğun simgesi olarak yaşamaya devam edecektir. İlişkilerimizin nice 75 yıllarda barış, işbirliği ve kültürel zenginliklerle sürmesini diliyorum" diye konuştu.