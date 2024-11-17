Türkiye-Japonya 100. Yıl Sergisi Açıldı

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Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Uluslararası Davetli Afiş Tasarımı" sergisi açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 14 ülkeden 42 sanatçının eserlerinin sanatseverlerle buluştuğu sergi, Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu'nda 30 Kasım 2024'e kadar gezilebilecek.

İki ülke arasındaki dostluğun ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Çiğdem Demir ve Doç. Dr. Elif Varol Ergen üstleniyor.

Sergilenen eserler, sanatçıların Japonya ve Japon kültüründen ilham alarak tasarlanan özgün çalışmalarından oluşuyor.