Türkiye-Kazakistan Eğitim İşbirliği Güçleniyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilere dair, "Karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşırsak çok faydalı şeyler yapacağımıza inanıyorum. Biz tecrübelerimizi, birikimlerimizi sizinle paylaşacağız, sizin de tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin ve Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beysembayev, Türkiye-Kazakistan heyetleri arasında çevrim içi yapılan Eğitim Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nın ilkine katıldı.

Tekin, Kazakistan'ın 6 Şubat depremlerinde Türkiye'ye yaptığı yardımları hatırlatarak, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kazakistan tarafından yapılan okul için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki köklü bağlara dikkati çeken Tekin, karşılıklı istişare sonucu her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Türk coğrafyasıyla ilişkilerin geliştirilmesi için müsteşar ve rektör olduğu dönemlerde çok çaba sarf ettiğini aktaran Tekin, "İnşallah birlikte güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz, eğitim bakanlıklarının asli işi bu zaten. Dünya milletler camiasında dost ve kardeş olan ülkelerin bu kardeşliği pekiştirecek işler yapması eğitim bakanlıklarının işi. Bakanlık olarak bu konuda iyi niyetimizi ve çalışmaların geliştirilmesi yönündeki çabamızı ortaya koyabiliriz. İki ülkenin Cumhurbaşkanları da bizi bu konuda teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi üst sıralara taşıdık"

Türkiye'nin eğitim sistemiyle ilgili bilgi veren Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz son 20 yılda eğitim süreçlerinde ciddi bir atılım yaptık. Hem fiziki kapasitemizi hem de eğitimde teknolojik altyapıyı dünya standartlarının üzerine çıkardık. Aynı şekilde öğretmenlik nitelikleri ve öğretmen sayıları itibarıyla da ülkemizi üst sıralara taşıdık. Bunların sonuçlarını da PISA ve TIMSS'te aldık. 2024 sonunda açıklanan TIMSS sonuçlarında hem Avrupa hem OECD ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldık. Bunun dışında müfredatımızı beceri odaklı olarak yeniden ele aldık. Bunları yaparken Türkiye-Kazakistan işbirliği de olmak üzere kültürel değerlerle ilgili programlarımızı gözden geçirmiş olduk. Dolayısıyla bu konularda işbirliğine açığız. Aynı şekilde sizin eğitim sisteminizde bize vereceğiniz katkıları dinlemek isteriz."

"İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarının Kazakistan'da açılması konusunda verilen desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, okulların yer aldığı ülkelerdeki öğrencilerin uluslararası rekabette güçlü yetiştirdiğini bildirdi.

Ayrıca mesleki ve teknik eğitimde ciddi bir mesafe kat edildiğini aktaran Tekin, bu kapsamda mevcut programların revize edildiğini belirtti.

Öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili olarak hızla gelişen dünyaya uyum sağlamak için öğretmen yetiştirme standartlarında da yeniliğe gidilmesi gerektiğini aktaran Tekin, "Öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini artıracak bir süreç içine girdik. Bu konuda da tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşırsak çok faydalı şeyler yapacağımıza inanıyorum. İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz ama bunu yaparken de karşılıklı etkileşim içinde olmak istiyoruz. Biz tecrübelerimizi, birikimlerimizi sizinle paylaşacağız, sizin de tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MEB tarafından geçen yıl Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin başlatıldığını aktaran Tekin, haziran ayında ikincisi yapılacak olan zirveye Kazakistan'ı davet etti.

"Türkiye ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beysembayev de İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye ile yapılan işbirliği nedeniyle mutluluk duyduklarını aktaran Beysembayev, Kazakistan'da son yıllarda okullarla ilgili altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini, ayrıca kendi müfredatlarını gözden geçirerek uluslararası standartlara göre revize ettiklerini ifade etti.

Ekim ayında yapılacak olan iki organizasyon için Bakan Tekin'i Kazakistan'a davet eden Beysembayev, şunları kaydetti:

"İlk defa uluslararası büyük çaplı bilim konferansı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Orada sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. İkinci olarak da Türk dünyasının manevi başkenti olan Aktav şehrinde, Kazakistan'ın 2025 yılını 'Çalışma Meslekler Yılı' ilan etmesi kapsamında büyük bir organizasyon planlıyoruz. Orada da sizi görmek ve ağırlamak istiyoruz."

Toplantıya Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Astana Eğitim Müşaviri Ömer İnan ve Almatı Eğitim Ataşesi Ayhan Korkmaz da katıldı.