Türkiye'nin ABD'deki misyonlarında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin ABD'deki misyonlarında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri düzenlendi

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğindeki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Washington Temsilcisi Damla Güçlü ve Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim'in yanı sıra askeri erkan, Büyükelçilik mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Washington Büyükelçiliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Önal, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk, çok kısa hayatına rağmen, belki de başka herhangi birinin hayatına sığamayacak kadar önemli başarıları hayatına sığdırmış bir lider." ifadelerini kullandı.

Önal, Atatürk'ün kısa sürede kazandığı zaferlerin ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup yaşatmak için ortaya koyduğu çabanın, gelecek kuşaklara düşen sorumlulukları anlamaları açısından kendilerine yol gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin bugün ulaştığı güce ve etkiye dikkati çeken Önal, Atatürk'ün temellerini attığı ülke için hayatlarını feda eden tüm şehitleri ve gazileri saygıyla andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Alpaslan Güldal, konuşmasında Atatürk'ün savaşa ancak zorunlu ve hayati durumlarda başvurulması gerektiği yönündeki yaklaşımını hatırlatarak, Büyük Önder'in, "Benim gerçek kanaatim şudur, milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diyebilmeliyiz. Ancak bu maksatla savaşa girebiliriz." sözlerini aktardı.

Tuğgeneral Güldal şunları aktardı:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ABD'de görevli olan diplomat ve askerler olarak bizler de üzerimize düşen görevi kendi alanımızda yürütmekteyiz. Her daim, ahenk, birlik ve beraberlik içinde, yılmadan, yorulmadan bu çabanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Silahlı Kuvvetler personeli olarak, ülkemizin asıl gücünün sadece silahlarımızla, top ve tüfeklerimizle değil, tarihimiz, sarsılmaz birliğimiz ve bunlardan kaynaklanan güven ve cesaret olduğunu da en iyi bilenlerden biriyiz."

ABD'de üç farklı saat dilimi bulunması nedeniyle 10 Kasım anma etkinlikleri farklı saatlerde düzenlendi. İlk olarak Boston, New York ve Miami gibi doğu kentlerindeki Türk başkonsolosluklarında törenler gerçekleştirildi.

Chicago, Houston, Los Angeles ve San Francisco'daki Türk temsilciliklerinde ise saat farkı nedeniyle anma programları günün ilerleyen saatlerinde düzenlendi.

Kaynak: AA
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