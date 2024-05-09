Türkiye'nin çok taraflı ve boyutlu politika anlayışı - Son Dakika
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Türkiye'nin çok taraflı ve boyutlu politika anlayışı

Türkiye\'nin çok taraflı ve boyutlu politika anlayışı

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Türkiye'nin çok taraflı ve boyutlu bir politika anlayışına sahip olduğunu belirtti. Oğuzlu, dünya siyasetinin dengelerinin değişmeye başladığına ve Batı'nın eski gücünü kaybettiğine dikkat çekti. Çin ve Rusya gibi büyük devletlerin rolünün arttığı yeni dünya düzeninde NATO'nun da rolünün değiştiğini vurgulayan Oğuzlu, Türkiye'nin arabulucu ülke olarak inisiyatif aldığını ve farklı unsurlar arasında görüş birliği sağlama çabalarının olduğunu ifade etti.

09.05.2024 16:04
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İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Türkiye'nin çok taraflı ve boyutlu bir politika anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Oğuzlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Araştırma Topluluğunca Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, 2008 yılından sonra dünya siyasetinin dengelerinin değişmeye başladığını belirtti.

Dünyada Batı'nın eski gücünün kaybettiğine dair görüş hakim olduğunu aktaran Oğuzlu, "Batı sonrası bir dünyaya geçtiğimiz kanaati var. Batı dünyasının önemli aktörleri Amerika Birleşik Devleti ve Avrupa Birliği dünya siyasetinde oynadıkları rolü oynayamıyorlar. Askeri ve siyasi anlamda güçlerinden çok şey kaybettiler."dedi.

Oğuzlu, Çin ve Rusya gibi büyük devletlerin dünya siyasetinde oynadıkları rolün daha önemli hale gelmeye başladığına işaret etti.

Çok kutuplu ve aktörlü yeni dünya düzeninde NATO gibi önemli bir kurumun da rolünün değişmeye başladığını ifade eden Oğuzlu, "Finlandiya ve İsveç gibi yeni ülkeler NATO'ya katıldı. Amerika'nın Avrupa Kıtası'ndaki askeri varlığı 100 binin üzerine çıktı. NATO şuanda varlığını Rusya karşısında önemli bir ittifak olarak korumaya devam ediyor."diye konuştu.

Oğuzlu, Türkiye'nin çok taraflı ve çok boyutlu bir politika anlayışına sahip olduğunu, yaşanan savaşlarda arabulucu ülke olarak inisiyatif aldığını anlatarak, "Türkiye bu yöndeki faaliyetlerine hız vermişe benziyor. Özellikle Irak'ta farklı unsurlar arasında görüş birliği çıkartılması noktasında faaliyeti var. İran ile İsrail arasında yaşananların bir bölgesel savaşa dönüşmemesinde çalışması var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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